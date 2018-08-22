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    Тухель не отдаст Веа в аренду «Страсбуру»

    Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа не будет отдан в аренду этим летом.

    Ранее сообщалось, что «Страсбур» рассчитывает арендовать 18-летнего сына Джорджа Веа. Главный тренер парижан Томас Тухель выступил против этого, рассчитывая активно задействовать футболиста в сезоне.

    Веа уже успел отличиться забитым голом за «ПСЖ» во французской Лиге 1.

    Источник: ESPN

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    22.08.2018 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 августа 2018, 13:21

      Тухель привык использовать тех, кто есть, хорошо работая с молодежью и проявляя тактическую гибкость. Каков будет результат в ЛЧ - неясно, но наверняка болельщики парижан по окончанию его работы скажут ему спасибо за активное развитие игроков собственной академии, которая во Франции одна из лучших. Сейчас воспитанников откровенно маловато, слишком многих отпускают.

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      Рейтинг: +312

      Zly 22 августа 2018, 12:20

      Хорошо начал, будет много игрового времени у него

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