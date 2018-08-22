Тухель не отдаст Веа в аренду «Страсбуру»

Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа не будет отдан в аренду этим летом.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» рассчитывает арендовать 18-летнего сына Джорджа Веа. Главный тренер парижан Томас Тухель выступил против этого, рассчитывая активно задействовать футболиста в сезоне.

Веа уже успел отличиться забитым голом за «ПСЖ» во французской Лиге 1.