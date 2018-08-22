Тухель не отдаст Веа в аренду «Страсбуру»

Тухель привык использовать тех, кто есть, хорошо работая с молодежью и проявляя тактическую гибкость. Каков будет результат в ЛЧ - неясно, но наверняка болельщики парижан по окончанию его работы скажут ему спасибо за активное развитие игроков собственной академии, которая во Франции одна из лучших. Сейчас воспитанников откровенно маловато, слишком многих отпускают.
Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа не будет отдан в аренду этим летом.
Ранее сообщалось, что «Страсбур» рассчитывает арендовать 18-летнего сына Джорджа Веа. Главный тренер парижан Томас Тухель выступил против этого, рассчитывая активно задействовать футболиста в сезоне.
Веа уже успел отличиться забитым голом за «ПСЖ» во французской Лиге 1.