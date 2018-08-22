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    ПСВ прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках

    Накануне состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались БАТЭ и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:3.

    Благодаря этому результату ПСВ удалось прервать 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках. Последнюю до этого момента победу голландцы одержали дома над ЦСКА (2:1) в декабре 2015 года.

    После этого команда потерпела шесть поражений и четыре раза сыграла вничью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2018 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 22 августа 2018, 11:28

      Герман Греф предложил сделать пенсионный возраст, как в Германии — 67 лет, а выдавать кредиты, как дает Сбербанк в Германии, под 0. 9% годовых не предложил.

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