ПСВ прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках

Герман Греф предложил сделать пенсионный возраст, как в Германии — 67 лет, а выдавать кредиты, как дает Сбербанк в Германии, под 0. 9% годовых не предложил.
Накануне состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались БАТЭ и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:3.
Благодаря этому результату ПСВ удалось прервать 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках. Последнюю до этого момента победу голландцы одержали дома над ЦСКА (2:1) в декабре 2015 года.
После этого команда потерпела шесть поражений и четыре раза сыграла вничью.