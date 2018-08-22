ПСВ прервал 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках

Накануне состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались БАТЭ и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:3.

Благодаря этому результату ПСВ удалось прервать 10-матчевую безвыигрышную серию в еврокубках. Последнюю до этого момента победу голландцы одержали дома над ЦСКА (2:1) в декабре 2015 года.

После этого команда потерпела шесть поражений и четыре раза сыграла вничью.