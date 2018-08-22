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  • Самедов: «Телефонный номер менять не буду, но решение об уходе из сборной, скорее всего, принято окончательно»

Самедов: «Телефонный номер менять не буду, но решение об уходе из сборной, скорее всего, принято окончательно»

22 августа 2018, 06:41
12

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов исключил свое возвращение в сборную России, которую он покинул после завершения чемпионата мира-2018 этим летом.

– Есть мнение, что вы – один из любимчиков Черчесова, что к вам в сборной было особое отношение с его стороны. Так ли это?

– Отвечу так: я прекрасно себя чувствовал эти два года в национальной команде. Думаю, все было взаимно: доверие, оказанное главным тренером, сыграло свою роль, а я со своей стороны его оправдывал, подтверждая это статистикой своих выступлений. Да, может быть, чемпионат мира – исключение и в атаке я себя не показал, но те функции, которые исполнял на турнире, были очень объемные. Считаю, что хорошо справился с функцией латераля в сборной.

– Допускаете, что еще вернетесь в сборную, как Игнашевич?

– Станислав Саламович, кстати, звонил, поздравлял с рождением сына. Телефонный номер менять не буду, но решение, скорее всего, принято окончательно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Самедов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1534913871
Самедов, гуд бай! Дорогу молодым.
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Petrak86
1534917511
"скорее всего" и "окончательно" как-то не вяжутся в одном предложении. А номер телефона Самедов может менять, в полузащите у нас в сборной более-менее хватает игроков, в отличие от защиты. Поэтому в сборную его вряд ли вызовут, не такой уж он незаменимый игрок.
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mahan
1534918587
Самедов по моему мнению сыграл очень хорошо на ЧМ-2018. Спасибо тебе за это, если ты еще поиграешь в сборной будет отлично. Игнашевич пример для всех на ЧМ-2018, в свои года показал такую физическую форму, и так отлично читал игру и подчищал за другими в обороне, что многие молодые должны завидовать, очень жаль что он закончил свою карьеру.
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vladimir-7
1534918978
Самедову пора заканчивать с футболом и даже в клубе. Пользы ноль
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омск55
1534919570
С тебя толку как с козла молока, лавку полировать
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srg38
1534921394
Это вам не Игнашевич
Ответить
Фотон
1534923890
А зачем вообще сравнивать с Игнашевичем?
Ответить
OfaZavr
1534926030
никогда не говори никогда, всегда есть обстоятельства при которых можно передумать. Игнашевич тоже думал что уходит навсегда)
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РМЗ
1534931886
Ташаев его из основы вытеснет. Но это время это жизнь
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zigbert
1535012254
Все будет зависеть от его игры. Попадание в сборную бывает очень неожиданным.
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