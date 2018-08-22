Самедов: «Телефонный номер менять не буду, но решение об уходе из сборной, скорее всего, принято окончательно»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов исключил свое возвращение в сборную России, которую он покинул после завершения чемпионата мира-2018 этим летом.

– Есть мнение, что вы – один из любимчиков Черчесова, что к вам в сборной было особое отношение с его стороны. Так ли это?

– Отвечу так: я прекрасно себя чувствовал эти два года в национальной команде. Думаю, все было взаимно: доверие, оказанное главным тренером, сыграло свою роль, а я со своей стороны его оправдывал, подтверждая это статистикой своих выступлений. Да, может быть, чемпионат мира – исключение и в атаке я себя не показал, но те функции, которые исполнял на турнире, были очень объемные. Считаю, что хорошо справился с функцией латераля в сборной.

– Допускаете, что еще вернетесь в сборную, как Игнашевич?

– Станислав Саламович, кстати, звонил, поздравлял с рождением сына. Телефонный номер менять не буду, но решение, скорее всего, принято окончательно.