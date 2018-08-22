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    Самедов: «Телефонный номер менять не буду, но решение об уходе из сборной, скорее всего, принято окончательно»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов исключил свое возвращение в сборную России, которую он покинул после завершения чемпионата мира-2018 этим летом.

    – Есть мнение, что вы – один из любимчиков Черчесова, что к вам в сборной было особое отношение с его стороны. Так ли это?

    – Отвечу так: я прекрасно себя чувствовал эти два года в национальной команде. Думаю, все было взаимно: доверие, оказанное главным тренером, сыграло свою роль, а я со своей стороны его оправдывал, подтверждая это статистикой своих выступлений. Да, может быть, чемпионат мира – исключение и в атаке я себя не показал, но те функции, которые исполнял на турнире, были очень объемные. Считаю, что хорошо справился с функцией латераля в сборной.

    – Допускаете, что еще вернетесь в сборную, как Игнашевич?

    – Станислав Саламович, кстати, звонил, поздравлял с рождением сына. Телефонный номер менять не буду, но решение, скорее всего, принято окончательно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 06:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 28 августа 2018, 19:37

      Так "скорее всего" или все-таки "окончательно"? Александр Сергеич, вы говорите по-русски не хуже любого из нас, так что определитесь, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:17

      Все будет зависеть от его игры. Попадание в сборную бывает очень неожиданным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 22 августа 2018, 14:24

      Не надо Саня возвращаться в сборную, не надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 августа 2018, 12:58

      Ташаев его из основы вытеснет. Но это время это жизнь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 11:20

      никогда не говори никогда, всегда есть обстоятельства при которых можно передумать. Игнашевич тоже думал что уходит навсегда)

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 10:44

      А зачем вообще сравнивать с Игнашевичем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 22 августа 2018, 10:03

      Это вам не Игнашевич

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 22 августа 2018, 09:32

      С тебя толку как с козла молока, лавку полировать

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2018, 09:22

      Самедову пора заканчивать с футболом и даже в клубе. Пользы ноль

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 22 августа 2018, 09:16

      Самедов по моему мнению сыграл очень хорошо на ЧМ-2018. Спасибо тебе за это, если ты еще поиграешь в сборной будет отлично. Игнашевич пример для всех на ЧМ-2018, в свои года показал такую физическую форму, и так отлично читал игру и подчищал за другими в обороне, что многие молодые должны завидовать, очень жаль что он закончил свою карьеру.

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