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    РПЛ проверит факт проноса болельщиками ЦСКА баннеров про Еременко на игру с «Арсеналом»

    Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что лига проведет проверку по факту проноса болельщиками ЦСКА на матч четвертого тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0) оскорбительных баннеров в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

    Финский футболист выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 годы. В августе он подписал контракт со «Спартаком».

    «По факту проноса полотен будет проведена проверка, в клуб направлены бумаги. Мы установим пути проноса и постараемся минимизировать такие факты. Такие баннеры – это негативный элемент фанатской субкультуры, он встречается у многих клубов: фанаты «Вест Хэма» против Пайета, фанаты «Спартака» против Дзюбы, фанаты «Зенита» против Быстрова. Как говорится, от любви до ненависти один шаг», – сказал Мейтин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2018 15:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +307

      shpilman 22 августа 2018, 00:41

      это какие же пердаки нужно иметь..... чтоб так полотна скрутить, я в а..уе

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > shpilman 22 августа 2018, 17:00

      полотна не такие большие, вокруг тела обмотали и все...под одеждой не прощупываются

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:39

      Не важно каким способом пронесли эти баннеры. Убрать их можно было в любое время.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 21 августа 2018, 16:25

      проносили всем известным способом. А че?, конские попы большие, туда не только банеры влезут

      -1
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX > spam2009 21 августа 2018, 16:59

      Даже не интересно спрашивать у Вас о способе, и тем более по какой причине Вы приравниваете исключительно свои познания к общественноизвестным.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 > WarGAleX 21 августа 2018, 17:37

      Вы написали так, как и ожидалось от персонажа вашей аватарки. Все в тумане а ежик кричит--ЛОШАДКААААА

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 16:08

      Вспомнили... Там не один баннер был, а 25. Хорошо, что проносят баннеры, они опасности не представляют для зрителей, а если что другое ? Служба безопасности есть или где ?...

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