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  • РПЛ проверит факт проноса болельщиками ЦСКА баннеров про Еременко на игру с «Арсеналом»

РПЛ проверит факт проноса болельщиками ЦСКА баннеров про Еременко на игру с «Арсеналом»

21 августа 2018, 15:43
7

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что лига проведет проверку по факту проноса болельщиками ЦСКА на матч четвертого тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0) оскорбительных баннеров в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

Финский футболист выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 годы. В августе он подписал контракт со «Спартаком».

«По факту проноса полотен будет проведена проверка, в клуб направлены бумаги. Мы установим пути проноса и постараемся минимизировать такие факты. Такие баннеры – это негативный элемент фанатской субкультуры, он встречается у многих клубов: фанаты «Вест Хэма» против Пайета, фанаты «Спартака» против Дзюбы, фанаты «Зенита» против Быстрова. Как говорится, от любви до ненависти один шаг», – сказал Мейтин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Спартак Еременко Роман
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1534856894
Вспомнили... Там не один баннер был, а 25. Хорошо, что проносят баннеры, они опасности не представляют для зрителей, а если что другое ? Служба безопасности есть или где ?...
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spam2009
1534857900
проносили всем известным способом. А че?, конские попы большие, туда не только банеры влезут
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zigbert
1534869554
Не важно каким способом пронесли эти баннеры. Убрать их можно было в любое время.
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shpilman
1534887701
это какие же пердаки нужно иметь..... чтоб так полотна скрутить, я в а..уе
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