РПЛ проверит факт проноса болельщиками ЦСКА баннеров про Еременко на игру с «Арсеналом»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал, что лига проведет проверку по факту проноса болельщиками ЦСКА на матч четвертого тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0) оскорбительных баннеров в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

Финский футболист выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 годы. В августе он подписал контракт со «Спартаком».

«По факту проноса полотен будет проведена проверка, в клуб направлены бумаги. Мы установим пути проноса и постараемся минимизировать такие факты. Такие баннеры – это негативный элемент фанатской субкультуры, он встречается у многих клубов: фанаты «Вест Хэма» против Пайета, фанаты «Спартака» против Дзюбы, фанаты «Зенита» против Быстрова. Как говорится, от любви до ненависти один шаг», – сказал Мейтин.