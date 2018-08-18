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  • Фанаты ЦСКА вывесили баннеры в адрес Еременко на матче с «Арсеналом»: «Что для нас аморально, для «Спартака» нормально»

Фанаты ЦСКА вывесили баннеры в адрес Еременко на матче с «Арсеналом»: «Что для нас аморально, для «Спартака» нормально»

18 августа 2018, 17:25
36

Болельщики ЦСКА на матче четвертого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

На некоторых из них написано: «Про крепкую мужскую дружбу в «Спартаке» слышал?», «Поиграл в Лиге чемпионов, ****?», «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак», «Что для нас аморально, для вас нормально».

Еременко перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В августе этого года финн подписал контракт со «Спартаком». Его дисквалификация истекает 6 октября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (36)
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Bandit7
1534602642
типичная конюшня
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84aivengo
1534602893
нормальная реакция фанатов ... везде так... поделом ему
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Project Бабангида
1534603930
поперебирал аналогии в голове, вот что получилось : что для свиньи хорошо то для коня смерть : ерёменко с возу кобыле легче : федун не захочет, гинер не вскочит (и наоборот) : сколько дзюбу не корми....... а не , стоп , это уже другое
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OfaZavr
1534606505
ладно бы только игрока задевали но раз клуб тоже это неадекваты какие-то.
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за ЦСКА с 1980г
1534608007
Роман подвёл клуб во время выступления в ЛЧ. Это очень серьёзный косяк. Ну ладно, простили-забыли. На два года. Но теперь он переходит в стан принципиальных соперников.. Такое понять-простить сложно. Как говориться " не суди.."
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Garrincha58
1534608284
те кто эту хрень пишет наверняка сами не раз ширялись
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Жёлто-синий
1534610654
Кони дебилы спрашивать надо с руководства которое не захотелось его подписывать
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Saang (SCR)
1534610890
Кони как всегда - быдло и мусор
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Мары
1534619662
Предлагаю в следующий раз вывесить другой банер: Что для ЦСКА нормально Всё кончается анально.
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docndoc
1534620997
Остаётся только цитировать: "Дебилы, ***" (Сергей Лавров); " Жалкие, ничтожные люди" (Михаил Паниковский)
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