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    Фанаты ЦСКА вывесили баннеры в адрес Еременко на матче с «Арсеналом»: «Что для нас аморально, для «Спартака» нормально»

    Болельщики ЦСКА на матче четвертого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.

    На некоторых из них написано: «Про крепкую мужскую дружбу в «Спартаке» слышал?», «Поиграл в Лиге чемпионов, ****?», «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак», «Что для нас аморально, для вас нормально».

    Еременко перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В августе этого года финн подписал контракт со «Спартаком». Его дисквалификация истекает 6 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2018 17:25
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +10444

      ivany4 19 августа 2018, 10:43

      Для Спартака нормально поддерживать инвалидов, трудных подростков, оступившихся людей, а для коней - аморально.
      Для Спартака аморально затрагивать личные трагедии человека, а для конюшни это нормально!!! Таких убогих только могила исправит!!!
      Хорошо что Ерема вырвался из этого наркопритона!!!
      Может еще поиграет.

      4
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      Рейтинг: +64

      красноярец 18 августа 2018, 23:42

      пыхать кокс научит пасанов из спортага.

      -3
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 18 августа 2018, 22:36

      Остаётся только цитировать: "Дебилы, ***" (Сергей Лавров); " Жалкие, ничтожные люди" (Михаил Паниковский)

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 августа 2018, 22:14

      Предлагаю в следующий раз вывесить другой банер:

      Что для ЦСКА нормально
      Всё кончается анально.

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 18 августа 2018, 19:48

      Кони как всегда - быдло и мусор

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 августа 2018, 19:44

      Кони дебилы спрашивать надо с руководства которое не захотелось его подписывать

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 августа 2018, 19:04

      те кто эту хрень пишет наверняка сами не раз ширялись

      -2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 августа 2018, 19:00

      Роман подвёл клуб во время выступления в ЛЧ. Это очень серьёзный косяк. Ну ладно, простили-забыли. На два года. Но теперь он переходит в стан принципиальных соперников.. Такое понять-простить сложно. Как говориться " не суди.."

      7
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > за ЦСКА с 1980г 18 августа 2018, 19:49

      Чтобы быть принципиальным соперником Спартака - мало быть придурком в красно-синем прикиде

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Saang (SCR) 18 августа 2018, 20:10

      та прав. Надо вдуть Спартаку на открытии Арены 4:0..

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > за ЦСКА с 1980г 18 августа 2018, 21:12

      Вам уже вдували в прошлом сезоне - красно-синим мозгам на пользу не пошло

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Saang (SCR) 18 августа 2018, 21:13

      что вы там вдували?

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > за ЦСКА с 1980г 18 августа 2018, 22:37

      Надежды юношей питают...))))

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > docndoc 19 августа 2018, 00:34

      красиво сказал..

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 августа 2018, 18:51

      Надо поддержать хорошего игрока,а не топить его!

      3
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 18 августа 2018, 18:45

      Верх дибилизма)на мой взгляд,от перехода Романа в Спартак,у неадекватных болел цска,начались критические дни)

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > moskowcity-petrv 18 августа 2018, 19:49

      Протри глаза - адекватных там нет

      -2
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