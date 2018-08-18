Фанаты ЦСКА вывесили баннеры в адрес Еременко на матче с «Арсеналом»: «Что для нас аморально, для «Спартака» нормально»

Для Спартака нормально поддерживать инвалидов, трудных подростков, оступившихся людей, а для коней - аморально.
Для Спартака аморально затрагивать личные трагедии человека, а для конюшни это нормально!!! Таких убогих только могила исправит!!!
Хорошо что Ерема вырвался из этого наркопритона!!!
Может еще поиграет.
Болельщики ЦСКА на матче четвертого тура РПЛ с тульским «Арсеналом» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес бывшего полузащитника команды Романа Еременко.
На некоторых из них написано: «Про крепкую мужскую дружбу в «Спартаке» слышал?», «Поиграл в Лиге чемпионов, ****?», «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак», «Что для нас аморально, для вас нормально».
Еременко перешел в ЦСКА из «Рубина» в 2014 году. Осенью 2016-го футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В августе этого года финн подписал контракт со «Спартаком». Его дисквалификация истекает 6 октября.
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— Yaro Susov (@yarosuso) 18 августа 2018 г.