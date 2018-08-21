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    Шевченко: «Ярмоленко будет непросто, как и всем в Англии»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы форварда Андрея Ярмоленко стать лидером «Вест Хэма». Украинец перешел в лондонский клуб этим летом из дортмундской «Боруссии».

    – В Англию перебрался Ярмоленко. Уже успели повидаться с Андреем в Лондоне?

    – Нет, не виделся, но я разговаривал с ним перед трансфером, поддержал его.

    – АПЛ – очень сложный чемпионат. На что Андрею сейчас стоит обратить внимание первым делом? Как ему быстрее освоиться?

    – Ему будет непросто, как и всем в Англии, но у Андрея есть все данные, чтобы заиграть на высоком уровне. Он терпеливый и трудоспособный.

    – Какие шансы у Ярмоленко стать лидером нынешнего «Вест Хэма»?

    – Об этом сейчас рано говорить.

    Источник: Footboom

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    21.08.2018 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:28

      Трудно сказать сумеет ли Ярмоленко адаптироваться в АПЛ?

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 21 августа 2018, 12:07

      Ярмоленко не потянуть в АПЛ.прекрасный шанс в Дортмунде не использовал,в Англии-намного сложнее и интенсивнее все.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 10:53

      Шеве ли не знать каково в АПЛ играть... В Италии и в "Милане" один футбол где он феерил, а в АПЛ и в "Челси" уже другой, где не задалось.

      3
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