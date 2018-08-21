Шевченко: «Ярмоленко будет непросто, как и всем в Англии»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил шансы форварда Андрея Ярмоленко стать лидером «Вест Хэма». Украинец перешел в лондонский клуб этим летом из дортмундской «Боруссии».

– В Англию перебрался Ярмоленко. Уже успели повидаться с Андреем в Лондоне?

– Нет, не виделся, но я разговаривал с ним перед трансфером, поддержал его.

– АПЛ – очень сложный чемпионат. На что Андрею сейчас стоит обратить внимание первым делом? Как ему быстрее освоиться?

– Ему будет непросто, как и всем в Англии, но у Андрея есть все данные, чтобы заиграть на высоком уровне. Он терпеливый и трудоспособный.

– Какие шансы у Ярмоленко стать лидером нынешнего «Вест Хэма»?

– Об этом сейчас рано говорить.