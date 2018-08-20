Степашин: «Динамо» выиграет у «Спартака». А рвать их будет ЦСКА»

Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0) и поделился ожиданиями от матча следующего тура «Спартак» – «Динамо».

– Вам понравилась игра?

– Второй тайм – да. Первый был тяжелым. «Уфа» стояла сзади. А во втором она раскрылась после первого гола. Могли и четыре забить, и пять.

– Первая победа «Динамо», ничейная серия прервалась.

– Следующий – «Спартак». Вспоминаю последний матч с ним, когда мы лишили его второго места. Тем более, там Терехов... Ташаев, простите. Снова будет падать.

– Вам принципиально обыграть Ташаева?

– Он сделал ошибку. Через ребят я ему об этом говорил. В «Динамо» он был бы первым. У нас были Соловье, Юсупов, Гранат. И где они теперь?

– Порвете «Спартак»?

– Рвать будет ЦСКА. А мы выиграем.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа.