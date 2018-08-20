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  • Степашин: «Динамо» выиграет у «Спартака». А рвать их будет ЦСКА»

Степашин: «Динамо» выиграет у «Спартака». А рвать их будет ЦСКА»

20 августа 2018, 23:16
49

Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0) и поделился ожиданиями от матча следующего тура «Спартак» – «Динамо».

– Вам понравилась игра?

– Второй тайм – да. Первый был тяжелым. «Уфа» стояла сзади. А во втором она раскрылась после первого гола. Могли и четыре забить, и пять.

– Первая победа «Динамо», ничейная серия прервалась.

– Следующий – «Спартак». Вспоминаю последний матч с ним, когда мы лишили его второго места. Тем более, там Терехов... Ташаев, простите. Снова будет падать.

– Вам принципиально обыграть Ташаева?

– Он сделал ошибку. Через ребят я ему об этом говорил. В «Динамо» он был бы первым. У нас были Соловье, Юсупов, Гранат. И где они теперь?

– Порвете «Спартак»?

– Рвать будет ЦСКА. А мы выиграем.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Урал Спартак
Комментарии (49)
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Saang (SCR)
1534797064
Шлюх динамовских на тряпочки отпетушим и на бутылку посадим! Они же любят когда Спартак их е5!
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ВикторВВ
1534797637
Чего жалеешь об уходе игроков в другие клубы? Не от вашей ли не правильной политики управления они уходили?
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Nik SM
1534798158
Что за мусорная яма? - это общество динамо, что за яма рядом с ней? - это общество коней, а над ними красный флаг - это общество СПАРТАК)). Старая добрая кричалка.
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ivanthebest
1534799071
Ну прям очень страшно звучит всё это из уст "топового" аналитика и "топового" депутата... Смотри Степашка, как бы не прослыть п..здаболом, ибо всё будет решаться на поле, а не на детских понтах...
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Мары
1534809252
А если не сбудется, то всегда можно сказать , что его не правильно поняли.На крайний случай не так перевели.Виталий Леонтьевич свидетель, ей богу.
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docndoc
1534821243
Вот интересная всё-таки команда Динамо... Столько знатных игроков воспитала, а не держатся они в ней, или ущербность какую чувствуют.. Пик карьеры приходится у них на другие клубы. А что касается Спартака - он может проиграть Динамо только если сам этого захочет...
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oyabun
1534827185
Динамо конечно способно на такие вот локальные победы. Но, как говорил Наполеон: "Можно выиграть бой, но проиграть сражение; Можно выиграть сражение, но проиграть кампанию; Можно выиграть кампанию, но проиграть войну." Так что посмотрим еще кто будет выше по итогам Чемпионата.
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Nerlinger
1534828630
ЦСКА то тот ещё рвун, в нынешнем положении, а Динамо - чемпион по просёру талантливой молодёжи!!!
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OfaZavr
1534836493
вот лишь бы гадостей наговорить. и будут кичиться до скончания веков эти "супер"достижением что лишили Спартак второго места. и самое главное не говори гоп пока не перепрыгнешь.
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zigbert
1534841843
Не много ли берет на себя Степашин. И при чем здесь ЦСКА?
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