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    Степашин: «Динамо» выиграет у «Спартака». А рвать их будет ЦСКА»

    Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против «Уфы» (3:0) и поделился ожиданиями от матча следующего тура «Спартак» – «Динамо».

    – Вам понравилась игра?

    – Второй тайм – да. Первый был тяжелым. «Уфа» стояла сзади. А во втором она раскрылась после первого гола. Могли и четыре забить, и пять.

    – Первая победа «Динамо», ничейная серия прервалась.

    – Следующий – «Спартак». Вспоминаю последний матч с ним, когда мы лишили его второго места. Тем более, там Терехов... Ташаев, простите. Снова будет падать.

    – Вам принципиально обыграть Ташаева?

    – Он сделал ошибку. Через ребят я ему об этом говорил. В «Динамо» он был бы первым. У нас были Соловье, Юсупов, Гранат. И где они теперь?

    – Порвете «Спартак»?

    – Рвать будет ЦСКА. А мы выиграем.

    Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 23:16
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 августа 2018, 04:18

      У степашина дупло порвалось, поэтому он такую ересь и говорит)))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 18:59

      вы харю его видели объелся совсем

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 августа 2018, 16:30

      Да и Зобнин был у вас. И, о боже, Константин Иванович Бесков тоже из Динамо. Вот о ком надо говорить. И гордится победами, а не тем что Спартак не пустили в ЛЧ в прошлом сезоне. Обидно что люди с таким ущербным мышлением занимали высокие должности в России. Хотя возможно остальные - не лучше.

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag 21 августа 2018, 12:45

      Когда дерби ЦСКА-Спартак, то подбадривая себя игроки и болельщики говорят- Да мы вас порвем.А Степашин пошутил над этим, сказав - А мы просто выиграем.Какие тут могут быть обиды.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 11:57

      Не много ли берет на себя Степашин. И при чем здесь ЦСКА?

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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 > zigbert 21 августа 2018, 12:27

      ну как бы между ними дружба

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 10:28

      вот лишь бы гадостей наговорить. и будут кичиться до скончания веков эти "супер"достижением что лишили Спартак второго места. и самое главное не говори гоп пока не перепрыгнешь.

      6
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > OfaZavr 22 августа 2018, 10:16

      нее, тут самое прикольное что мы мусоров в фнл отправили, а за вылет с ЛЧ-им спасибо, т.к. это реально пока не наш уровень, чего греха таить=)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DENZILLO-Спартак 22 августа 2018, 10:48

      не могу не согласиться :) хотя в группу ЛЧ напрямую все равно не против были бы попасть, там и престиж и заработок совсем иной.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 августа 2018, 10:05

      ЦСКА, в нынешнем состоянии, рвать никого не может. Команда только строится, сыгрывается...Выиграть...в принципе может. Дерби- есть дерби. И те и другие могут. И что Динамо выиграет не особо верю..Хотя с хрюшками у них всегда все нормально получается..и с ЦСКА кстати тоже. А потом могут всем подряд продувать..

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2018, 09:27

      Ну если судить по матчу с ПАОКом, то убери там Динамовцев Зобнина и Ташаева, так там и играть у Спартачей некому, "загорелые" зажрались, Глушак сдулся, а если взять игру с Краснодаром, так там Лапочкин тащил сильнее всех )))
      Весь настоящий Спартак сейчас в Ростове с Карпиным, в Енисее с Аленичевым, да в Крыльях с Тихоновым, а в Спартаке остались гастролеры, да перебежчики.
      Другое дело что и Динамо то особо не феерит, УФА сейчас это не показатель, вот игра с Рубином, но там второй тайм и слили в чистую повезло, что ничью отстояли.

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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > FanatSerj 21 августа 2018, 09:39

      Не, "загорелые" НЕ зажрались. В этом нет необходимости, поскольку им изначально достойную лоханку (в виде контракта) предлагают. А Васька хрюкает (слушает) да ест.....

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 21 августа 2018, 09:07

      "Степашина не так посадили. Пересядьте" (с)

      2
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 21 августа 2018, 08:58

      Он еще не в Магадане?

      3
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