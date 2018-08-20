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    «Краснодар» до нового года запретит посещать стадион фанатам, бросавшим предметы на поле в матче со «Спартаком»

    «Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков на домашнем матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Под конец встречи фанаты, недовольные судейством Сергея Лапочкина, стали бросать посторонние предметы в штрафную площадь голкипера «Спартака» Александра Максименко.

    «Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» – «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.

    С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: ФК «Краснодар»

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    20.08.2018 12:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +481

      belrus21 20 августа 2018, 21:54

      Красиво... Особенно про регресс... У нас пока раком не поставят - никто не верит...

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 августа 2018, 21:16

      Галицкий молодец разберется как надо, у него будет порядок. как он сказал ,что пошалить на стадионе можно только 1 раз, и что он будет настолько плотно работать с органами безопасности насколько это понадобится, Молодец Мужик не даст гадить в своем доме.

      1
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      Рейтинг: +5885

      Павелий 20 августа 2018, 19:58

      Руководство - молодцы. Но не стоит забывать, что 99% болельщиков Краснодара живут в Краснодарском каре и республике Адыгея. Менеджерам Спартака будет гораздо сложнее искать аналогичным образом хулиганов, так как за Спартак болеют от Камчатки до Калининграда.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:29

      молодцы, все их шаги в этом направлении абсолютно правильны. так бы и другим клубам поступать стоит.

      7
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 августа 2018, 17:31

      Хотели прикрыться кучкой армян? Не выйдет! дисква стадиона все равно должна быть и будет!!!

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 августа 2018, 15:44

      ЖЕСТОКО ОБХОДЯТСЯ СО СВОИМИ, А С ПРИЕЗЖИМИ ЛАСКОВО ТАК!

      1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Krasnodar 123 20 августа 2018, 16:21

      Бутылкой в морду приезжим - это фирменное краевое гостеприимство да?)

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Saang (SCR) 20 августа 2018, 16:33

      НЕ НАДО ГАДИТЬ И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! ЗАГАДИЛИ ВЕСЬ ПАРК И ПРИЛИГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ. ПРОШЛЫЙ РАЗ ЭКРАН ПОВРЕДИЛИ. АМОН НА УЛИЦЕ КРАСНОЙ ИХ ПОКОЛОТИЛЮ В ГОСТЯХ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ПРИЛИЧНО- ЕСЛИ ТЫ НЕ СВИНЬЯ

      3
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Krasnodar 123 20 августа 2018, 18:03

      Поплачь вместе с Ари и Смоловым - звездами которых вы заслужили...

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 20 августа 2018, 15:15

      и чего он добивается опять этот театр в тишине будет, зато свиньи приезжают и жгут все, не пойму политику этого армяинна

      -1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 15:14

      Правильно. Такую практику надо проводить и на других стадионах.

      9
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      Рейтинг: +9

      JANE62 20 августа 2018, 14:42

      попытались малой кровью обойтись! хитрозадые!

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 августа 2018, 14:18

      Очень грамотное решение руководства клуба.
      Снимаю шляпу.
      Огульно по квадратам бить не стали.Нанесли точечный, хирургический удар.

      12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 20 августа 2018, 15:20

      Только "хирургический удар" не сочетаются... )))

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Рубик Докоян 20 августа 2018, 16:24

      Это зависит от того чем бить)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Saang (SCR) 20 августа 2018, 16:29

      Хирург разрезает, режет и отрезает. Иногда стучат молотком по долоту при определённых операциях. В запале коллега оговорился, можно было ограничиться точечным ударом.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 20 августа 2018, 18:21

      Если хирург занят печенью, то печенью.
      По всему организму в поисках лазить не будет.
      Наверно как то так.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 20 августа 2018, 19:28

      Не понял твоего пассажа, но я всё таки врач по образованию. И в курсе, что, где и как. А по печени лучше всего бить умеют боксёры. Если удары по голове многие держат, то печени уже никто.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Рубик Докоян 20 августа 2018, 23:14

      Да пассаж прост.Хирург ведь проводит операцию на каком то одном органе ? Ну чаще всего.Он же не режет всё подряд и по всему организму.А занимается конкретно каким то одним органом.Оттого и хирургический выстрел (образно).Точечный.А не по площадям (т.е. по клубам или трибунам как у нас в футболе принято).

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Мары 20 августа 2018, 23:23

      Да бог с ним, проехали. )))

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