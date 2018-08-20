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  • «Краснодар» до нового года запретит посещать стадион фанатам, бросавшим предметы на поле в матче со «Спартаком»

«Краснодар» до нового года запретит посещать стадион фанатам, бросавшим предметы на поле в матче со «Спартаком»

20 августа 2018, 12:58
27

«Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков на домашнем матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Под конец встречи фанаты, недовольные судейством Сергея Лапочкина, стали бросать посторонние предметы в штрафную площадь голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» – «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.

С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (27)
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bset
1534759392
Грамотно сработано!
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Рубик Докоян
1534759591
Ну вот, другое дело. А то кусочками выдаёте неполную информацию из клуба "Краснодар".
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Д Альбертини
1534760722
Болельщики что ли бросали)) эт не болельщики-Это свиньи, настоящие) Они никакого отношения не имеют к нормальным болельщикам!!!
Ответить
РМЗ
1534763147
Указали им на их место. Как скажут сидеть, так и будете делать,не имея своего слова. А вообще научитесь болеть красиво. А не с бутылками
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Мары
1534763924
Очень грамотное решение руководства клуба. Снимаю шляпу. Огульно по квадратам бить не стали.Нанесли точечный, хирургический удар.
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JANE62
1534765358
попытались малой кровью обойтись! хитрозадые!
Ответить
zigbert
1534767295
Правильно. Такую практику надо проводить и на других стадионах.
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Вальдемар IV
1534767304
и чего он добивается опять этот театр в тишине будет, зато свиньи приезжают и жгут все, не пойму политику этого армяинна
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Пестрый
1534775498
Хотели прикрыться кучкой армян? Не выйдет! дисква стадиона все равно должна быть и будет!!!
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OfaZavr
1534778968
молодцы, все их шаги в этом направлении абсолютно правильны. так бы и другим клубам поступать стоит.
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