«Краснодар» до нового года запретит посещать стадион фанатам, бросавшим предметы на поле в матче со «Спартаком»

«Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения болельщиков на домашнем матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Под конец встречи фанаты, недовольные судейством Сергея Лапочкина, стали бросать посторонние предметы в штрафную площадь голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Несмотря на то, что болельщики были расстроены судейством матча «Краснодар» – «Спартак», во время матча они не имели права бросать на поле посторонние предметы.

С помощью системы видеоконтроля данные болельщики идентифицированы и им будет запрещен доступ на стадион до нового года. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В случае повторного участия в подобных инцидентах им будет запрещен доступ на стадион навсегда. Более того, бремя штрафа, наложенное на клуб, в порядке регресса будет направлено к этим людям», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки