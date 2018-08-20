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    Влашич: «Лидер ЦСКА – легенда клуба Акинфеев. В атаке – Фернандес»

    Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич назвал лидеров своей команды.

    «Знаю, что ЦСКА сильно изменился. Кто лидер в нынешней команде? Безусловно, это легенда клуба – наш вратарь Акинфеев.

    Что касается лидера, когда мы идем в атаку, то это Фернандес. Марио – отличный футболист», – сказал Влашич в эфире программы «После футбола».

    20-летний хорват пополнил ЦСКА этим летом, перейдя в годичную аренду из «Эвертона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 августа 2018, 11:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь не удивительно, что у ЦСКА такие большие проблемы, если лидер атак у них — защитник.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Freyk 20 августа 2018, 14:18

      бровочник это хорошо когда такие есть

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Freyk 20 августа 2018, 16:06

      Созидатель атаки ,если ты глупый,чего сидеть тут ?

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