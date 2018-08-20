Влашич: «Лидер ЦСКА – легенда клуба Акинфеев. В атаке – Фернандес»

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Теперь не удивительно, что у ЦСКА такие большие проблемы, если лидер атак у них — защитник.
Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич назвал лидеров своей команды.
«Знаю, что ЦСКА сильно изменился. Кто лидер в нынешней команде? Безусловно, это легенда клуба – наш вратарь Акинфеев.
Что касается лидера, когда мы идем в атаку, то это Фернандес. Марио – отличный футболист», – сказал Влашич в эфире программы «После футбола».
20-летний хорват пополнил ЦСКА этим летом, перейдя в годичную аренду из «Эвертона».