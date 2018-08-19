Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дибала: «Извините, что праздновал гол, когда вратарь «Кьево» лежал без сознания»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала извинился за празднование победного гола в матче первого тура Серии А против «Кьево» (3:2). Мяч был забит в компенсированное время, и в этот момент вратарь веронцев получил травму.

    «Извините, что праздновал, когда голкипер лежал без сознания. Я не должен был так поступать», – сказал аргентинец.

    Вратаря «Кьево» пришлось госпитализировать.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 19 августа 2018, 13:09

      Это спорт. Эмоции захлестнули парня после ЧМ, на котором он должен был стать общемировой звездой , но нашелся ДЕМОН, который думал по другому. В итоге полный провал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 августа 2018, 12:52

      Скорейшего выздоровления!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11