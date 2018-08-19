Дибала: «Извините, что праздновал гол, когда вратарь «Кьево» лежал без сознания»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала извинился за празднование победного гола в матче первого тура Серии А против «Кьево» (3:2). Мяч был забит в компенсированное время, и в этот момент вратарь веронцев получил травму.

«Извините, что праздновал, когда голкипер лежал без сознания. Я не должен был так поступать», – сказал аргентинец.

Вратаря «Кьево» пришлось госпитализировать.