Дибала: «Извините, что праздновал гол, когда вратарь «Кьево» лежал без сознания»

Это спорт. Эмоции захлестнули парня после ЧМ, на котором он должен был стать общемировой звездой , но нашелся ДЕМОН, который думал по другому. В итоге полный провал.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала извинился за празднование победного гола в матче первого тура Серии А против «Кьево» (3:2). Мяч был забит в компенсированное время, и в этот момент вратарь веронцев получил травму.
«Извините, что праздновал, когда голкипер лежал без сознания. Я не должен был так поступать», – сказал аргентинец.
Вратаря «Кьево» пришлось госпитализировать.