Каррера: «Я вижу Ханни в роли полузащитника. Он пока не очень уверен в этом»

Хани в полузащиту. Давайте посмотрим сколько полузащитников у Спартака и поймём, что это скорей в глубокий запас. В полузащите Попов редко выходит. Мельгарехо стали выпускать не от хорошей жизни. В общем не думаю что шансы у Хани есть.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре хавбека Софьяна Ханни.
«Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять.
На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным», – сказал Каррера.
Ханни обсудит свое будущее с Каррерой. Игрок может покинуть «Спартак»