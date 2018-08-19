Каррера: «Я вижу Ханни в роли полузащитника. Он пока не очень уверен в этом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре хавбека Софьяна Ханни.

«Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять.

На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным», – сказал Каррера.

Ханни обсудит свое будущее с Каррерой. Игрок может покинуть «Спартак»