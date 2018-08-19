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    Каррера: «Я вижу Ханни в роли полузащитника. Он пока не очень уверен в этом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре хавбека Софьяна Ханни.

    «Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять.

    На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным», – сказал Каррера.

    Ханни обсудит свое будущее с Каррерой. Игрок может покинуть «Спартак»

    Источник: Sport24

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    19.08.2018 01:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 19 августа 2018, 15:10

      Хани в полузащиту. Давайте посмотрим сколько полузащитников у Спартака и поймём, что это скорей в глубокий запас. В полузащите Попов редко выходит. Мельгарехо стали выпускать не от хорошей жизни. В общем не думаю что шансы у Хани есть.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:27

      Игрок неплохой ,но что поделаешь состав действительно насыщен.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:27

      хотелось бы верить что место на поле Софьяну все же найдется, игрок очень неплохой и разбрасываться им не стоит.

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 августа 2018, 09:21

      Когда его покупали ему не обьясняли где его хотят видеть..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 07:03

      Кого Каррера видит в составе, его порой не видно болельщикам на футбольном поле... Может отдать Ханни в аренду "Арсеналу" или "Краснодару", чтобы потом другой тренер увидел его в составе своей команды ? Так в одном клубе сделали в прошлом сезоне. Теперь игроки в составе, один так просто забивным стал, а тренер домой сбежал...

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубик Докоян 19 августа 2018, 11:30

      надеюсь все же до аренды дело не дойдет и Каррера встроит Ханни в схему по своему усмотрению.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 19 августа 2018, 11:35

      У "Спартака", "Локо" и " Зенита" игроков с избытком. Каррера часто и заметно ротирует состав, многие недовольны, что полируют лавку. И командной отлаженной игры ни у кого нет. Ещё он не редко меняет игроку его амплуа на поле, что многим тоже не нравится. Посмотрим как дальше пойдёт.

      4
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 19 августа 2018, 06:46

      Будет очень жаль если потеряем такого игрока.

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 02:16

      Короче как я понимаю, Массимо в команде нужны сплошь универсалы.
      Как то так.

      6
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 августа 2018, 01:42

      Многие его вообще в команде не видят

      -1
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