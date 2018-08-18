В Англии не покажут первые 15 минут матча «Кьево» – «Ювентус» из-за запрета на трансляции. За туринцев дебютирует Роналду

Телекомпания Eleven Sports, транслирующая матчи Серии А на территории Великобритании, не покажет в прямом эфире первые 15 минут матча первого тура «Кьево» – «Ювентус». Дело в запрете на трансляции, действующий на территории страны в это время.

Ранее, по решению, принятому по инициативе Футбольной ассоциации Англии, в период с 14:45 по 17:15 по местному времени (16:45 – 19:15 по московскому времени) на территории Великобритании запрещается показывать футбол в прямом эфире. Цель – увеличение посещаемости на матчах АПЛ.

Встреча «Кьево» – «Ювентуса» начнется в 19:00 по московскому времени, поэтому первые 15 минут не попадут в прямой эфир.

В свою очередь, Eleven Sports не согласна с этим правилом и намерены бороться с ним.

В матче против «Кьево» за «Ювентус» дебютирует нападающий Криштиану Роналду.