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    В Англии не покажут первые 15 минут матча «Кьево» – «Ювентус» из-за запрета на трансляции. За туринцев дебютирует Роналду

    Телекомпания Eleven Sports, транслирующая матчи Серии А на территории Великобритании, не покажет в прямом эфире первые 15 минут матча первого тура «Кьево»«Ювентус». Дело в запрете на трансляции, действующий на территории страны в это время.

    Ранее, по решению, принятому по инициативе Футбольной ассоциации Англии, в период с 14:45 по 17:15 по местному времени (16:45 – 19:15 по московскому времени) на территории Великобритании запрещается показывать футбол в прямом эфире. Цель – увеличение посещаемости на матчах АПЛ.

    Встреча «Кьево» – «Ювентуса» начнется в 19:00 по московскому времени, поэтому первые 15 минут не попадут в прямой эфир.

    В свою очередь, Eleven Sports не согласна с этим правилом и намерены бороться с ним.

    В матче против «Кьево» за «Ювентус» дебютирует нападающий Криштиану Роналду.

    Источник: Twitter

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    18.08.2018 13:32
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 11:49

      Во всем ищут выгоду.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 августа 2018, 18:03

      бред какой-то придумали, у каждого есть право выбирать где он хочет смотреть футбол и зачем навязывать? от этого по их сценарию вряд ли все пойдет.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 17:58

      вот это маразм

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 18 августа 2018, 16:52

      Нам бы их проблемы. У нас не показывают первые 90 минут практически всех матчей...

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 августа 2018, 15:41

      а вообще для кого играют команды если по тв не показывают игры без зрителе устраивают а у нас страна огромная а футбол в основном в Москве да Питере а что же делать скажем в каком нибудь Мухостранске там и команды нет и стадионов вот и приходится людям смотреть шоу Малахов или Галкин

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 августа 2018, 14:45

      Главное, чтобы наши чинуши не вдохновились данным примером, попытавшись таким образом заставить людей смотреть матчи нашего болотного чемпионата. Будут европейцы потом говорить, что они против протекционизма, за свободную конкуренцию и либерализм. У них эти ценности присутствуют только в обвинениях в сторону России.

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Viper for CSKA 18 августа 2018, 14:56

      В смысле не вдохновились??
      У нас уже футбол не показывают!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > AHTUNGBOL 18 августа 2018, 15:22

      На бесплатных каналах. А прикинь, вообще трансляции других чемпионатов во время матчей РФПЛ запретят.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > AHTUNGBOL 18 августа 2018, 15:37

      опять начали крутить Джеки Чана и тд и тп ну и пусть подавятся

      3
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      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Garrincha58 18 августа 2018, 15:53

      Ты тоже смотрел??)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Viper for CSKA 18 августа 2018, 16:14

      Дай бог, чтоб твой ЦСКА из болотного чемпионата никогда не появлялся на экранах, это будет праздник для 90% болел

      0
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      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > тщмек 19 18 августа 2018, 16:18

      ЦСКА будет всегда и всегда будет одной из главных команд страны и Восточной Европы, так что можешь оставить свои влажные мечты вне поля зрения адекватных болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Viper for CSKA 18 августа 2018, 17:13

      ДА! Пока будут лыжи, будет и ЦСКА! В Восточной, Западной, Северной и Центральной галактике! Ура, товарищи!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 августа 2018, 13:52

      Запреты есть от безнадёги и бестолковости, а есть запреты во имя извлечения прибыли!.. А это, - священная корова АПЛ...

      11
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 августа 2018, 13:47

      Англичане в своем репертуаре .Они по парадоксальности законов чем то на нас похожи .

      7
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > hevbn 28 18 августа 2018, 16:13

      на нас они не похожи хотя бы потому, что российский футбол вообще практически исчез с Матч ТВ. На этих выходных покажут игру Ростова с Оренбургом или кем там, неважно, а все топ-команды убрали из программы. Англичане никогда до такого маразма не додумаются

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > тщмек 19 18 августа 2018, 17:06

      Вообще то в Англии и не только в ней топ -матчи да и вообще матчи и в том числе своих команд в ЛЧ бесплатно почти не показывают , в лучшем случае 1-2 раза в сезон , да и то в Англии и этого нет.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > hevbn 28 18 августа 2018, 17:16

      Я что-то упустил? Кьево играет в Лиге Чемпионов? А, понял, ты глор, у тебя на глазах ху-йня типа очков - на левом - ЛИГА, на правом - ЧЕМПИОНОВ.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > тщмек 19 18 августа 2018, 17:21

      Ты вообще о чём , я просто говорю о том, что в по настоящему футбольных странах таких как Англия, Германия ,Италия бесплатно футбол почти не показывают , особенно топ матчи.

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