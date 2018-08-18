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  • В Англии не покажут первые 15 минут матча «Кьево» – «Ювентус» из-за запрета на трансляции. За туринцев дебютирует Роналду

В Англии не покажут первые 15 минут матча «Кьево» – «Ювентус» из-за запрета на трансляции. За туринцев дебютирует Роналду

18 августа 2018, 13:32
19

Телекомпания Eleven Sports, транслирующая матчи Серии А на территории Великобритании, не покажет в прямом эфире первые 15 минут матча первого тура «Кьево»«Ювентус». Дело в запрете на трансляции, действующий на территории страны в это время.

Ранее, по решению, принятому по инициативе Футбольной ассоциации Англии, в период с 14:45 по 17:15 по местному времени (16:45 – 19:15 по московскому времени) на территории Великобритании запрещается показывать футбол в прямом эфире. Цель – увеличение посещаемости на матчах АПЛ.

Встреча «Кьево» – «Ювентуса» начнется в 19:00 по московскому времени, поэтому первые 15 минут не попадут в прямой эфир.

В свою очередь, Eleven Sports не согласна с этим правилом и намерены бороться с ним.

В матче против «Кьево» за «Ювентус» дебютирует нападающий Криштиану Роналду.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Англия Кьево Ювентус
Комментарии (19)
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hevbn 28
1534589246
Англичане в своем репертуаре .Они по парадоксальности законов чем то на нас похожи .
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insider_retro
1534589529
Запреты есть от безнадёги и бестолковости, а есть запреты во имя извлечения прибыли!.. А это, - священная корова АПЛ...
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Viper for CSKA
1534592727
Главное, чтобы наши чинуши не вдохновились данным примером, попытавшись таким образом заставить людей смотреть матчи нашего болотного чемпионата. Будут европейцы потом говорить, что они против протекционизма, за свободную конкуренцию и либерализм. У них эти ценности присутствуют только в обвинениях в сторону России.
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Garrincha58
1534596087
а вообще для кого играют команды если по тв не показывают игры без зрителе устраивают а у нас страна огромная а футбол в основном в Москве да Питере а что же делать скажем в каком нибудь Мухостранске там и команды нет и стадионов вот и приходится людям смотреть шоу Малахов или Галкин
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Алекс_987
1534600377
Нам бы их проблемы. У нас не показывают первые 90 минут практически всех матчей...
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Cules2013
1534604298
вот это маразм
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OfaZavr
1534604622
бред какой-то придумали, у каждого есть право выбирать где он хочет смотреть футбол и зачем навязывать? от этого по их сценарию вряд ли все пойдет.
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zigbert
1534668580
Во всем ищут выгоду.
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