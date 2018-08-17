Дзюба опубликовал свое фото из матча с минским «Динамо» в образе Супермена

Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в этой встрече отметился хет-триком. Он сравнил себя с Суперменом, опубликовав коллаж на эту тему в своем инстаграме.