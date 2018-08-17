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    Дзюба опубликовал свое фото из матча с минским «Динамо» в образе Супермена

    Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в этой встрече отметился хет-триком. Он сравнил себя с Суперменом, опубликовав коллаж на эту тему в своем инстаграме.

    Источник: Instagram

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    17.08.2018 11:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 августа 2018, 14:27

      В первой игре Артём не играл и у Зенита НИЧЕГО не получилось, а счёт 4:0 поставил под сомнение притязания Зенита на успешное выступление в Лиге Европы.
      Зениту надо было ДОСТОЙНО ответить и всех успокоить.
      Надо отдать должное Гл. тренеру Сергею Семаку, который сумел отлично подготовить команду Зенит к этому трудному матчу.
      Подобрал стартовый состав, включил Артёма Дзюбу,
      - расставил всех по местам,
      - выбрал единственно правильную тактику на игру,
      - отработал варианты взаимодействия и распасовки.
      Мы верили в ЧУДО и оно свершилось! Ура!

      Незаметно, не сразу, но неожиданно вдруг Артём Дзюба предстал футбольным Суперменом после ГРАНДИОЗНОЙ победы над минским «Динамо»!
      Вот так рождаются супермены и становятся ими.
      Чудесное преображение Артёма только радует и впечатляет успехами.
      МОЛОДЕЦ наш СУПЕРМЕН!
      Это фантастически ГРАНДИОЗНЫЙ результат для Артёма и команды Зенит.
      Отдаём должное Семаку, Дзюбе и всей команде!
      Отмечаем ГРАНДИОЗНЫЙ успех!
      Восхищаемся ПОБЕДОЙ Зенита и игрой СУПЕРМЭНА Дзюбы!

      Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ при Петровском!

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 августа 2018, 13:32

      Да

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 13:05

      Пусть пишет и говорит что угодно - лишь бы это не мешало играть!А ему похоже только помогает.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 августа 2018, 12:49

      У Дзюбы начинается звездное сияние. Как тут устоять, когда вокруг дзюбофобия, возносящая его вверх и переходящая в дзюбелизм? А Артемка к славе ой, как неравнодушен!
      Только слава, это штука приходящая и уходящая, давно ли было, когда он был аборигеном антисборной из тура в тур? И пинали его, словесно, все подряд и чужие, и свои. А тут "супермен"! Поскромней не мешало бы ему быть, меньше шишек потом будет. А что они придут сомнений нет. Ничего вечного не бывает и от любви до ненависти - один шаг.

      5
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Т34 17 августа 2018, 13:51

      В целом согласен с мнением! Только "фобия" - это страх, а сейчас вокруг скорее дзюбо"филия", возносящая его наверх и в некоторых случаях переходящая в дзюбофрению)))

      5
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 августа 2018, 12:26

      Ахахах Нобоа здесь топчик)))

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ 17 августа 2018, 12:07

      Нобоа - персонаж из мультфильма "Как казаки в футбол играли"...)))

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 17 августа 2018, 11:55

      Нобоа красавчик

      3
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      Рейтинг: +597

      Krd123 17 августа 2018, 11:40

      Прикольная рожа у Нобоа )))

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