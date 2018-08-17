Дзюба опубликовал свое фото из матча с минским «Динамо» в образе Супермена

В первой игре Артём не играл и у Зенита НИЧЕГО не получилось, а счёт 4:0 поставил под сомнение притязания Зенита на успешное выступление в Лиге Европы.
Зениту надо было ДОСТОЙНО ответить и всех успокоить.
Надо отдать должное Гл. тренеру Сергею Семаку, который сумел отлично подготовить команду Зенит к этому трудному матчу.
Подобрал стартовый состав, включил Артёма Дзюбу,
- расставил всех по местам,
- выбрал единственно правильную тактику на игру,
- отработал варианты взаимодействия и распасовки.
Мы верили в ЧУДО и оно свершилось! Ура!
Незаметно, не сразу, но неожиданно вдруг Артём Дзюба предстал футбольным Суперменом после ГРАНДИОЗНОЙ победы над минским «Динамо»!
Вот так рождаются супермены и становятся ими.
Чудесное преображение Артёма только радует и впечатляет успехами.
МОЛОДЕЦ наш СУПЕРМЕН!
Это фантастически ГРАНДИОЗНЫЙ результат для Артёма и команды Зенит.
Отдаём должное Семаку, Дзюбе и всей команде!
Отмечаем ГРАНДИОЗНЫЙ успех!
Восхищаемся ПОБЕДОЙ Зенита и игрой СУПЕРМЭНА Дзюбы!
Поздравляем Зенит с этой исторической разгромной ПОБЕДОЙ при Петровском!
Накануне состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Динамо» Минск. Игра прошла при пустых трибунах стадиона «Петровский». Счет встречи – 8:1 (4:0 – в основное время).
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в этой встрече отметился хет-триком. Он сравнил себя с Суперменом, опубликовав коллаж на эту тему в своем инстаграме.