Маркизио покинул «Ювентус» после 25 лет в клубе

Что поделать. последние два года больше лечится и на лавке сидит чем играет. может он найдет местечко где сможет поиграть в свое удовольствие без таких нагрузок, Юве освободит зарплаты и место. Очень жаль но так наверное будет лучше. Новый Пирло из него не вышел. Хотя выдавал шикарные матчи.
Полузащитник Клаудио Маркизио покидает «Ювентус».
Стороны договорились о расторжении контракта. Футболист провел в туринском клубе 25 лет.
«Спасибо за все, Клаудио! Мы желаем вам всего наилучшего!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В прошлом сезоне 32-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, отдав в них две результативные передачи.
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— JuventusFC (@juventusfcen) 17 августа 2018 г.