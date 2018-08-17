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    Маркизио покинул «Ювентус» после 25 лет в клубе

    Полузащитник Клаудио Маркизио покидает «Ювентус».

    Стороны договорились о расторжении контракта. Футболист провел в туринском клубе 25 лет.

    «Спасибо за все, Клаудио! Мы желаем вам всего наилучшего!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    В прошлом сезоне 32-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, отдав в них две результативные передачи.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    17.08.2018 11:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 18 августа 2018, 00:31

      Что поделать. последние два года больше лечится и на лавке сидит чем играет. может он найдет местечко где сможет поиграть в свое удовольствие без таких нагрузок, Юве освободит зарплаты и место. Очень жаль но так наверное будет лучше. Новый Пирло из него не вышел. Хотя выдавал шикарные матчи.

      1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 17 августа 2018, 21:43

      ушел Буффон,теперь вот-Принц..не может не вызвать сей факт печальных мыслей.но надо двигаться дальше.спасибо за примерную преданность Клубу,Клаудио!

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 17 августа 2018, 21:20

      четверть века в одном Клубе!!таких игроков ныне днем с огнем не сыскать.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 17:34

      Меня сейчас как молния ударила... (((((((( Удачи, Принц.

      1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 17 августа 2018, 12:47

      Удачи Маленький принц!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 августа 2018, 12:34

      32 года, ещё можно поиграть на самом высоком уровне. Почему бы нашим клубам не обратить на него внимание.

      2
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 > Tsigan 17 августа 2018, 13:19

      потому что нормальный игрок в РФПЛ не поедет. Нахрена ему в минус 15 играть при 100 зрителях.. есть Северная Америка , Китай, ОАЭ...

      5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > VVS1985 17 августа 2018, 14:27

      Только если в Спартак к Каррере. А так да в МЛС вроде у всех не плохо получается, а в Китае надо пробиваться, ибо там тоже можно в дубле осесть.

      0
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      Рейтинг: +13

      Da!meN 17 августа 2018, 11:53

      И куда он теперь?

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