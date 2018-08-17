Маркизио покинул «Ювентус» после 25 лет в клубе

Полузащитник Клаудио Маркизио покидает «Ювентус».

Стороны договорились о расторжении контракта. Футболист провел в туринском клубе 25 лет.

«Спасибо за все, Клаудио! Мы желаем вам всего наилучшего!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне 32-летний игрок провел 10 матчей в Серии А, отдав в них две результативные передачи.