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  • Габонский экс-игрок признался в фальсификации документов, сексе с родственниками и приношении матери в жертву

Габонский экс-игрок признался в фальсификации документов, сексе с родственниками и приношении матери в жертву

17 августа 2018, 06:02
19

Ютуб-канал «Le Chroniques du Gabon» опубликовал видео с участием экс-нападающего сборной Габона Шивы Н'Зигу.

Во время религиозного мероприятия мужчина признался в сексуальных связях с мужчинами, а также тетей и сестрой.

Н'Зигу сообщил о том, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и занизив возраст на пять лет.

По словам габонца, его отец убил мать в результате «жертвоприношения во благо процветания своего бизнеса». Отец Н'Зигу сказал ему, что убил супругу также ради успехов сына в футболе.

На юношеском уровне Н'Зигу играл за «Анжер» и «Нант». С последним он заключил взрослый контракт и выступал с 1998 по 2005, после чего провел пять сезонов в «Реймсе». «Сен-Назер» был его последним клубом (4-й дивизион Бельгии), завершил карьеру габонец в 2016 году.

С 2000 по 2008 игрок Н'Зигу выступал за сборную Габона и забил пять голов в 24 играх.

В профиле бывшего футболиста на сайте Лиги 1 указано, что он родился 24 октября 1983 года. Н'Зигу считался самым молодым игроком в истории Кубка африканских наций, дебютировав за команду в «16» лет.

Источник: YouTube
Весь мир Габон
Комментарии (19)
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Chesn0k
1534475143
дикость
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FeelSplean
1534477754
Насыщенная жизнь у человека
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Рубик Докоян
1534480837
Их нравы -- их проблемы...
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Ще Гевара
1534482512
Есть подозрения что он не один такой.
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+50/-50
1534485932
"В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части... - случилося несчастье. Видно быть потопу. Жираф зат.рахал. антилопу." По Высоцкрму В.С., очень близко к тексту.
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zigbert
1534487517
В голове не укладывается.
Ответить
Krd123
1534489405
Что за дичь Бомбардир выкладывает ....
Ответить
val-berezko
1534490846
А сколько африканцев сейчас гуляют по Европе. "Нет расизму"-самый подходящий лозунг. Да и наши тянутся к Африке.
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84aivengo
1534491130
и глазом не моргнул по поводу того ,что сделал... я не удивлюсь,если он еще каннибализмом занимался... упырь..
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OfaZavr
1534492925
вот те на.. признание так признание.... даже и не знаю что на такое можно сказать. дичь какая-то.
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