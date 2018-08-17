Габонский экс-игрок признался в фальсификации документов, сексе с родственниками и приношении матери в жертву

Ютуб-канал «Le Chroniques du Gabon» опубликовал видео с участием экс-нападающего сборной Габона Шивы Н'Зигу.

Во время религиозного мероприятия мужчина признался в сексуальных связях с мужчинами, а также тетей и сестрой.

Н'Зигу сообщил о том, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и занизив возраст на пять лет.

По словам габонца, его отец убил мать в результате «жертвоприношения во благо процветания своего бизнеса». Отец Н'Зигу сказал ему, что убил супругу также ради успехов сына в футболе.

На юношеском уровне Н'Зигу играл за «Анжер» и «Нант». С последним он заключил взрослый контракт и выступал с 1998 по 2005, после чего провел пять сезонов в «Реймсе». «Сен-Назер» был его последним клубом (4-й дивизион Бельгии), завершил карьеру габонец в 2016 году.

С 2000 по 2008 игрок Н'Зигу выступал за сборную Габона и забил пять голов в 24 играх.

В профиле бывшего футболиста на сайте Лиги 1 указано, что он родился 24 октября 1983 года. Н'Зигу считался самым молодым игроком в истории Кубка африканских наций, дебютировав за команду в «16» лет.