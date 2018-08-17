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    Габонский экс-игрок признался в фальсификации документов, сексе с родственниками и приношении матери в жертву

    Ютуб-канал «Le Chroniques du Gabon» опубликовал видео с участием экс-нападающего сборной Габона Шивы Н'Зигу.

    Во время религиозного мероприятия мужчина признался в сексуальных связях с мужчинами, а также тетей и сестрой.

    Н'Зигу сообщил о том, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и занизив возраст на пять лет.

    По словам габонца, его отец убил мать в результате «жертвоприношения во благо процветания своего бизнеса». Отец Н'Зигу сказал ему, что убил супругу также ради успехов сына в футболе.

    На юношеском уровне Н'Зигу играл за «Анжер» и «Нант». С последним он заключил взрослый контракт и выступал с 1998 по 2005, после чего провел пять сезонов в «Реймсе». «Сен-Назер» был его последним клубом (4-й дивизион Бельгии), завершил карьеру габонец в 2016 году.

    С 2000 по 2008 игрок Н'Зигу выступал за сборную Габона и забил пять голов в 24 играх.

    В профиле бывшего футболиста на сайте Лиги 1 указано, что он родился 24 октября 1983 года. Н'Зигу считался самым молодым игроком в истории Кубка африканских наций, дебютировав за команду в «16» лет.

    Источник: YouTube

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    17.08.2018 06:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 августа 2018, 11:35

      дикари

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:02

      вот те на.. признание так признание.... даже и не знаю что на такое можно сказать. дичь какая-то.

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 10:34

      дала почитать дочке, сидит ржет)))) современное поколение спортсменов как раз растет в этом "нет расизму" с 8 лет тренируясь вместе с китайцами (бадминтон), для нее действительно все люди равны. Она не делит на черных, желтых и белых. Она делит на классных спортсменов и не очень, хороших людей и редисок. Толерантность....мда. Тока есть проблемка, в списке " за кого бы я вышла замуж" на первом месте красавец-нападающий из Нигерии, за ним пристроились турок, бразилец (напомаженный Ней, это еще хоть как-то понятно) и уругваец Лаксальт (тоже норм). То есть у меня есть все шансы воспитывать черненьких внуков...и че та грустно от такой перспективы(((

      1
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      Рейтинг: +39

      xsdm > Мария Мария 17 августа 2018, 11:54

      Принесите ее в жертву

      3
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > xsdm 17 августа 2018, 19:43

      это за меня сделает мозес)))))

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 августа 2018, 10:32

      и глазом не моргнул по поводу того ,что сделал... я не удивлюсь,если он еще каннибализмом занимался... упырь..

      3
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      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > 84aivengo 17 августа 2018, 10:37

      да уж, лицо у него такое...недоброе...вот смотрела я на нигерийских фанатов (были на матче) у кого зубы на шее висят у кого косточки какие-то (серьезно). Хочется думать что это от животных. Кстати они и футболистам такой тотем на поле бросили, те его целовали.... блин, матч этим и запомнился мне лично

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 августа 2018, 10:27

      А сколько африканцев сейчас гуляют по Европе. "Нет расизму"-самый подходящий лозунг. Да и наши тянутся к Африке.

      3
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > val-berezko 17 августа 2018, 10:40

      да уж тянутся не то слово, если для меня - это табу, никогда бы не пошла даже на свидание...ну неудобно как-то, то дочь моя готова идти за такого замуж. А подружка ее (14 лет) вообще высказалась тут мол таких красавцев как Мозес нет среди белых мужчин...я в принципе согласна, но я любуюсь себе издалека как на Джоконду...для меня они- инопланетяне

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 10:15

      Нормальная Африка. А то смотрят все на Йоханнесбург и думают, что ребята живут как в Церне.

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 17 августа 2018, 10:03

      Что за дичь Бомбардир выкладывает ....

      4
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 09:31

      В голове не укладывается.

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 августа 2018, 09:05

      "В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части... - случилося несчастье. Видно быть потопу. Жираф зат.рахал. антилопу."
      По Высоцкрму В.С., очень близко к тексту.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 августа 2018, 08:08

      Есть подозрения что он не один такой.

      4
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