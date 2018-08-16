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    Марлон перешел из «Барселоны» в «Сассуоло» за 6 миллионов 

    Защитник Марлон перешел из «Барселоны» в «Сассуоло». Сумма трансфера – 6 миллионов евро, еще 6 миллионов каталонцы получат в качестве бонусов, если игрок сыграет 50 матчей за итальянский клуб.

    Марлон выступал за «Барселону» с 2016 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ницце».

    Источник: ФК «Сассуоло»

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    16.08.2018 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 22:58

      Короче, отбили его изначальный трансфер. Зачем брали? 2 года = 2 официальных матча в первой команде. А так Барселона Б и аренда в другой клуб. Уже далеко не первый раз проходит подобная схема. По сути, если бы не неожиданный прорыв Мины на ЧМ, то это было бы ровно та же история, что и с Марлоном. А так деньжат наварили. А ещё есть Дуглас. А раньше были... Я чего-то не знаю?, т.к. подобные переходы выглядят нелогичными с самого начала.

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