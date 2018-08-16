Марлон перешел из «Барселоны» в «Сассуоло» за 6 миллионов 

Защитник Марлон перешел из «Барселоны» в «Сассуоло». Сумма трансфера – 6 миллионов евро, еще 6 миллионов каталонцы получат в качестве бонусов, если игрок сыграет 50 матчей за итальянский клуб.

Марлон выступал за «Барселону» с 2016 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ницце».