Марлон перешел из «Барселоны» в «Сассуоло» за 6 миллионов 

Короче, отбили его изначальный трансфер. Зачем брали? 2 года = 2 официальных матча в первой команде. А так Барселона Б и аренда в другой клуб. Уже далеко не первый раз проходит подобная схема. По сути, если бы не неожиданный прорыв Мины на ЧМ, то это было бы ровно та же история, что и с Марлоном. А так деньжат наварили. А ещё есть Дуглас. А раньше были... Я чего-то не знаю?, т.к. подобные переходы выглядят нелогичными с самого начала.
Защитник Марлон перешел из «Барселоны» в «Сассуоло». Сумма трансфера – 6 миллионов евро, еще 6 миллионов каталонцы получат в качестве бонусов, если игрок сыграет 50 матчей за итальянский клуб.
Марлон выступал за «Барселону» с 2016 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Ницце».
#Calciomercato: ufficiale l'arrivo di #Marlon dal @FCBarcelona! Il comunicato ufficiale è su https://t.co/3sQJMCv6OY #ForzaSasol pic.twitter.com/sE9Bovon7W— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 16 августа 2018 г.