Зинченко может перебраться в Испанию. В аренде игрока заинтересованы «Бетис» и «Жирона»

«Бетис» и «Жирона» намерены арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Украинец отказался перейти в «Вулверхэмптон» и теперь его агент Пере Гвардиола ищет подходящую альтернативу.

Недавно представитель 21-летнего футболиста побывал в Севилье, чтобы обсудить условия с «Бетисом». «Жирона» также претендует на хавбека.

В прошлом сезона Зинченко провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.