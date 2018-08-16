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    Зинченко может перебраться в Испанию. В аренде игрока заинтересованы «Бетис» и «Жирона»

    «Бетис» и «Жирона» намерены арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

    Украинец отказался перейти в «Вулверхэмптон» и теперь его агент Пере Гвардиола ищет подходящую альтернативу.

    Недавно представитель 21-летнего футболиста побывал в Севилье, чтобы обсудить условия с «Бетисом». «Жирона» также претендует на хавбека.

    В прошлом сезона Зинченко провел за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Football Espana

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    16.08.2018 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 августа 2018, 17:04

      Он слишком хилый для «Вулверхэмптона» и АПЛ в целом

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