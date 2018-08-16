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    Симеоне обошел Арагонеса по количеству трофеев в «Атлетико»

    Накануне состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

    Главный тренер победителей Диего Симеоне завоевал седьмой трофей с командой. В его активе по две победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также по одной – в чемпионате Испании, Кубке Испании и Суперкубке Испании.

    Благодаря этому Симеоне обошел по количеству трофеев в «Атлетико» Луиса Арагонеса, который четыре раза возглавлял мадридцев (на его счету – чемпионат Испании, три Кубка Испании, Суперкубок Испании и Межконинентальный кубок).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 15:00

      Ну наконец-то Атлетико обыграл Реал в финале еврокубка. Это не ЛЧ, разумеется, но тоже круто. Тем более, что обыграли ярко, эффектно.
      Лопетеги и Куртуа с почином)

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 16 августа 2018, 10:57

      Симеоне сколотил отличную команду

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