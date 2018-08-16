Симеоне обошел Арагонеса по количеству трофеев в «Атлетико»

Накануне состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

Главный тренер победителей Диего Симеоне завоевал седьмой трофей с командой. В его активе по две победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также по одной – в чемпионате Испании, Кубке Испании и Суперкубке Испании.

Благодаря этому Симеоне обошел по количеству трофеев в «Атлетико» Луиса Арагонеса, который четыре раза возглавлял мадридцев (на его счету – чемпионат Испании, три Кубка Испании, Суперкубок Испании и Межконинентальный кубок).