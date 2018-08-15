Мозес завершил карьеру в сборной. Игроку 27 лет

Я думаю, что это банальная усталость. Ему теперь нужно доказывать свою полезность Сарри, а восстановить силы после ЧМ, не успел. Вот и решил уйти, ведь сборная не является фаворитом на международной арене. Да и сам Виктор, вряд ли патриот. Родился и всю жизнь прожил в Англии
Футболист «Челси» Виктор Мозес объявил о завершении международной карьеры. Игрок сделал это посредством социальной сети. Нигерийцу 27 лет.
«После долгих раздумий я принимаю такое решение. В сборной я получил эмоции и воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Сейчас подходящее время, чтобы уйти», – написал африканец.
Мозес выступал за сборную в течение шести лет.