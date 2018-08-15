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    Мозес завершил карьеру в сборной. Игроку 27 лет

    Футболист «Челси» Виктор Мозес объявил о завершении международной карьеры. Игрок сделал это посредством социальной сети. Нигерийцу 27 лет.

    «После долгих раздумий я принимаю такое решение. В сборной я получил эмоции и воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Сейчас подходящее время, чтобы уйти», – написал африканец.

    Мозес выступал за сборную в течение шести лет.

    Источник: Instagram

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    15.08.2018 19:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 августа 2018, 11:37

      Я думаю, что это банальная усталость. Ему теперь нужно доказывать свою полезность Сарри, а восстановить силы после ЧМ, не успел. Вот и решил уйти, ведь сборная не является фаворитом на международной арене. Да и сам Виктор, вряд ли патриот. Родился и всю жизнь прожил в Англии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 10:06

      рановато конечно но это дело личное. раз считает нужным так поступить значит обдумал все.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 августа 2018, 21:21

      я видел как он играет в сборной, хоть не в полную силу, но техника отличная именно он дал пас на Мусу, когда Исландцам первый забили и это происходило в 15-20 метрах от меня

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 августа 2018, 20:43

      Он в Челси хорош,в сборной как и другие не мог проявить себя

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 августа 2018, 20:22

      не выдержал конкуренции с игбуном и идову)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 15 августа 2018, 19:24

      На самом деле ему 44.

      4
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      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик > vladik12 15 августа 2018, 20:17

      Брат Это"O

      1
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