Саввиди: «Мне хотелось, чтобы «Спартак» был унижен. Он получил это унижение. Мы выкинули его из ЛЧ»

млять....мясные оптимисты после вылета столько вони подняли,собственно не удивительно!)только одну вещь забыли,что после драки кулаками не машут!)таким поведением вы вызываете разве что жалость!)позорище!!!
Владелец ПАОКа Иван Саввиди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал выход своего клуба в следующий раунд.
– Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.
Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.
– Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.
– Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше.
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?