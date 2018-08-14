Саввиди: «Мне хотелось, чтобы «Спартак» был унижен. Он получил это унижение. Мы выкинули его из ЛЧ»

Владелец ПАОКа Иван Саввиди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал выход своего клуба в следующий раунд.
– Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.
Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.
– Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.
– Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше.
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?
Источник: «Спорт-Экспресс»