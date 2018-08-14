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  • Саввиди: «Мне хотелось, чтобы «Спартак» был унижен. Он получил это унижение. Мы выкинули его из ЛЧ»

Саввиди: «Мне хотелось, чтобы «Спартак» был унижен. Он получил это унижение. Мы выкинули его из ЛЧ»

14 августа 2018, 23:45
58

Владелец ПАОКа Иван Саввиди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал выход своего клуба в следующий раунд.

– Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.

Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

– Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.

– Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК
Комментарии (58)
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Diman67
1534280115
вот бунтарь. просто взял облил пуканы спартачей бензином и поджог...
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Project Бабангида
1534280276
выражения - иван дурак , как буд то специально под саввиди придумали )
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Владислав Vlad
1534280367
Унизили???)))) Кое-как, а в конце на трёхэтажном автобусе, выехали. А слова-то какие громкие говорят - унизили.))) Девки ваши по траве катались из-за лёгкого касания. Ну, прям натуральная гейропа.
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ROSTOV SUPER
1534280849
Саввиди всегда был гнилым человечишком !
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Blossiya
1534281018
Саввиди, тебя и унизить-то нельзя. Ибо унизить можно только того, кто имеет честь и достоинство. У тебя эти показатели на нуле. Просто μαλάκα, а не мужик. До встречи в ЛЕ.
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Krd123
1534281071
Как проститутка.... Одновременно сожалеет о случившемся и тут же злорадствует... И этот человек поднялся в России... Надо все каналы перекрыть ему нахер
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Shotlandets86
1534283785
Нормально Саввиди хрюшек поджёг.))) Никакой к нему симпатии, но горящие пуканы снизу доставляют.
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Caniggia
1534293660
И где же увидел унижение этот старый неадекват и высеральщик помоев? В тот что Спартак сам себя прибил из-за бразильского дятла, давшего повод одной из греческих девочек биться в предсмертных конвульсиях на траве и достать судьишке, который сам то ни хрена не видел, из кармана красную?
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Dr Metal
1534302313
Громко... Но это не ПАОК вчера победил, а все решила глупая красная карточка Адриано. Вот ему спасибо
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OfaZavr
1534320944
полный неадекват. в следующей стадии их выкинут и пусть не радуется со своим автобусом.
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