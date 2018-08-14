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    Саввиди: «Мне хотелось, чтобы «Спартак» был унижен. Он получил это унижение. Мы выкинули его из ЛЧ»

    Владелец ПАОКа Иван Саввиди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака» (0:0) прокомментировал выход своего клуба в следующий раунд.

    – Доволен потому что мы реально переиграли «Спартак». Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника.

    Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы «Спартак» был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.

    – Болельщики пишут, что ПАОК поставил «автобус» и отбивался.

    – Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов «Спартак» и двигаемся дальше.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2018 23:45
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 августа 2018, 05:47

      млять....мясные оптимисты после вылета столько вони подняли,собственно не удивительно!)только одну вещь забыли,что после драки кулаками не машут!)таким поведением вы вызываете разве что жалость!)позорище!!!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 августа 2018, 19:23

      Не вижу унижения. Играть полтора тайма на одного футболиста меньше и не проиграть - разве это унижение? И выкинули спартаковцы сами себя, не сумев удержать второе место в прошлом сезоне. Да и в первом матче ПАОКу откровенно повезло : "пенка" от вратаря и не забитый пенальти. А Саввиди жабры раздул: " выкинули..... унизили...." Думать надо что говоришь.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 18:31

      бенфика вас выпорет во все щели

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 августа 2018, 16:51

      будьте проще и веселее люди)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 августа 2018, 16:45

      Саввиди оказался знатным троллем!))

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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 14:35

      За твои слова судьба тебя накажет.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:15

      полный неадекват. в следующей стадии их выкинут и пусть не радуется со своим автобусом.

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 15 августа 2018, 09:49

      Ещё один дешёвый горлопан, походу они родственники с тем бульбашом, который про газ и правительство речь гнул.... НУ И ПЁС С НИМИ!!! А вот к тренаку Луческу младшему я б присмотрелся-симпотичный футбол показывает его команда!!!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 15 августа 2018, 09:27

      Хотелось бы что бы они прошли в лигу чемпионов заняли третье место и вышли в лигу европы и там снова встретились со Спартаком если конечно Спартак выйдет из группы.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > SPARTAK 85 15 августа 2018, 09:34

      И дать место Ваньке возле параши, как в поезде))) Шоб знал своё место)))

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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 августа 2018, 08:57

      Далеко не продвинетесь. Будете унижены и не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Т34 15 августа 2018, 16:47

      ты про мясо с небольшим откатом?!)))

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