Максименко, Глушаков, Адриано – в составе «Спартака» на матч с ПАОКом

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на московской «Открытие Арена» в 20:30 по Москве.

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