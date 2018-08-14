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    Максименко, Глушаков, Адриано – в составе «Спартака» на матч с ПАОКом

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

    ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на московской «Открытие Арена» в 20:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    14.08.2018 19:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 13:19

      Другого состава трудно было ожидать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 августа 2018, 20:53

      Мужики,не владею ситуацией,почему стоит Максименко?Где Селихов и Ребров?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:27

      Состав нормальный, есть возможность и для ротации как в полузащите так и в нападении.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 14 августа 2018, 20:25

      Давайте пятачки, не обосритесь, всей страной за вас сегодня!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 августа 2018, 20:12

      Глушак,не прогори..
      Тащи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:58

      вполне боевой состав, ждем искрометной игры и прохода дальше!

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 августа 2018, 19:50

      эх Ханни бы ещё в этот состав может не заметят

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Крейсеp 14 августа 2018, 19:36

      Комбаров?
      Шо, опять??

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 14 августа 2018, 19:32

      Спартак - удачи!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 августа 2018, 19:31

      Максименко еще раз привезет. Приятного просмотра.

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