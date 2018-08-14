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  • Максименко, Глушаков, Адриано – в составе «Спартака» на матч с ПАОКом

Максименко, Глушаков, Адриано – в составе «Спартака» на матч с ПАОКом

14 августа 2018, 19:18
19

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на московской «Открытие Арена» в 20:30 по Москве.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ПАОК Глушаков Денис Джикия Георгий Максименко Александр
Комментарии (19)
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vladik12
1534263629
Увы, "Спартак" не пройдет. ПАОК - более цельная и собранная команда.
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Боцман59rus
1534263723
плеать ...Кампаров
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Сильвербой
1534264229
Ох и нехорошие предчувствия, надеюсь они не оправдаются!!!
Ответить
батог
1534264357
Спартак - удачи!!!!
Ответить
Крейсеp
1534264570
Комбаров? Шо, опять??
Ответить
Полная Канистра
1534265407
эх Ханни бы ещё в этот состав может не заметят
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OfaZavr
1534265895
вполне боевой состав, ждем искрометной игры и прохода дальше!
Ответить
shinnik
1534266736
Глушак,не прогори.. Тащи!
Ответить
Рубик Докоян
1534267675
Состав нормальный, есть возможность и для ротации как в полузащите так и в нападении.
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zigbert
1534328357
Другого состава трудно было ожидать.
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