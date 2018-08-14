Максименко, Глушаков, Адриано – в составе «Спартака» на матч с ПАОКом

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОКом.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на московской «Открытие Арена» в 20:30 по Москве.
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Источник: Twitter