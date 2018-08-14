Дембеле попросил футболку у Месси после своего перехода в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле – большой поклонник своего партнера по команде Лионеля Месси.

Француз перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. После окончания своего второго матча за «Барселону» (прим. – против «Ювентуса» в первом туре Лиги чемпионов) он попросил у аргентинца футболку.

В игре с туринцами Дембеле впервые вышел с первых минут в атаке «Барселоны» вместе с Месси и Луисом Суаресом.