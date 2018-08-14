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    Дембеле попросил футболку у Месси после своего перехода в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле – большой поклонник своего партнера по команде Лионеля Месси.

    Француз перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. После окончания своего второго матча за «Барселону» (прим. – против «Ювентуса» в первом туре Лиги чемпионов) он попросил у аргентинца футболку.

    В игре с туринцами Дембеле впервые вышел с первых минут в атаке «Барселоны» вместе с Месси и Луисом Суаресом.

    Источник: Marca

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    14.08.2018 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 14 августа 2018, 16:10

      Вытер бы банку из под пепси ей , как в рекламе с Бэкхемом когда то)

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