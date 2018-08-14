Поцелуй от Облака, татуировка на руке, поездки в Мадрид – интервью с главной болельщицей «Атлетико» в России

Дарья Матросова – главная болельщица «Атлетико» в России. Она настолько сильно любит мадридский клуб, что даже сделала в честь команды тату на руке.

Дарья несколько раз была в Мадриде, встречалась с футболистами, получала от них автографы, поцелуи и респект.

О потных шортах и переписках с Яном Облаком, глазах Диего Година и нелюбви к Фернандо Торресу – в интервью «Бомбардира».

«Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка