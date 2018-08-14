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    Поцелуй от Облака, татуировка на руке, поездки в Мадрид – интервью с главной болельщицей «Атлетико» в России

    Дарья Матросова – главная болельщица «Атлетико» в России. Она настолько сильно любит мадридский клуб, что даже сделала в честь команды тату на руке.

    Дарья несколько раз была в Мадриде, встречалась с футболистами, получала от них автографы, поцелуи и респект.

    О потных шортах и переписках с Яном Облаком, глазах Диего Година и нелюбви к Фернандо Торресу – в интервью «Бомбардира».

    «Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2018 13:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 14 августа 2018, 14:26

      и я не буду читать в основном из-за нелюбви к Торресу (наверное он не дал ей, то что ей хотелось и сомневаюсь, что это был автограф, Фернандо очень милый и вежливый и автографы охотно дает). Моя любовь к футболу вообще началась с Торреса, и его игры на Евро-2008. Я тогда говорила, что он затмит Роналду...но что-то пошло не так видимо

      3
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 14:11

      О потных шортах интервью читать что-то не хочется.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 августа 2018, 13:18

      что бы до конца слиться с атлетико в единое целое, Дарье стоит поменять одну букву в своей фамилии и стать - Матрасовой

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