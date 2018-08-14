Поцелуй от Облака, татуировка на руке, поездки в Мадрид – интервью с главной болельщицей «Атлетико» в России

и я не буду читать в основном из-за нелюбви к Торресу (наверное он не дал ей, то что ей хотелось и сомневаюсь, что это был автограф, Фернандо очень милый и вежливый и автографы охотно дает). Моя любовь к футболу вообще началась с Торреса, и его игры на Евро-2008. Я тогда говорила, что он затмит Роналду...но что-то пошло не так видимо
Дарья Матросова – главная болельщица «Атлетико» в России. Она настолько сильно любит мадридский клуб, что даже сделала в честь команды тату на руке.
Дарья несколько раз была в Мадриде, встречалась с футболистами, получала от них автографы, поцелуи и респект.
О потных шортах и переписках с Яном Облаком, глазах Диего Година и нелюбви к Фернандо Торресу – в интервью «Бомбардира».
«Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка