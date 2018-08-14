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  • Адамс: «Чем Эмери занимался в «Арсенале» последние шесть недель?»

Адамс: «Чем Эмери занимался в «Арсенале» последние шесть недель?»

14 августа 2018, 06:31
14

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс выступил с критикой в адрес нового главного тренера команды Унаи Эмери после поражения команды в первом туре АПЛ от «Манчестер Сити».

«Это была точно такая же игра. Я опустошен и разочарован. Арсен Венгер всегда играл в атакующий футбол, я хотел, чтобы новый тренер пришел и добавил в игре в обороне. Последние десять лет мы часто пропускали голы.

Нужно использовать нового вратаря, поработать с четверкой защитников, использовать на поле двух опорников, постараться сыграть на ноль. Все говорило о том, что новый главный тренер так сделал. Но я этого не увидел.

Я вообще не увидел его работы. Я не знаю, чем он занимался последние шесть недель. Он проводил ротацию всех игроков и давал им свободу действий.

Да, у команды были хорошие результаты, но все это на стадии подготовки к сезону. С первой минуты я бы наигрывал одного вратаря, одну четверку защитников, создал бы надежный состав, которого у нас не было последние 10 лет», – считает Адамс.

Матч первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2. Эмери возглавил лондонский клуб этим летом, сменив Арсена Венгера, который работал с 1996 года.

Источник: talkSPORT
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен Эмери Унаи Адамс Тони
Комментарии (14)
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Niko
1534217884
Вот будешь тренером и сделаешь. Я бы да кабы
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Михаил Шевченко
1534221468
сложно оценивать на фоне Сити которые на порядок сильнее любого другого клуба АПЛ на данный момент
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+50/-50
1534224521
"Вы не судите с горяча" - Высоцкий В.С. Первый блин комом. Цыплят по осени считают. (В АПЛ по весне). После первых пяти туров будет видно, что стоит Арсенал в этом сезоне.
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LMI
1534224537
Именно так. И я бы сказал больше - Арсенала вообще не было на поле. А то что было - было еще ужаснее чем при позднем Венгере Адамса можно критиковать, троллить и т.д. Но одно я знаю точно - он прекрасно знает, что такое защита и характер игрока
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Ще Гевара
1534226384
Первый сезон надо давать на притирку, потом точечно усилятся и тогда ждать результат, а Адамс, скорее всего просто был против назначения Эмери вот и возмущается.
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Cules2013
1534229919
Рано ещё критиковать Эмери, хотя я тоже от него ничего не ждал и не жду в плане результатов. По поводу защитных действий - это, конечно, повеселило. Уж чем-чем, а надёжной обороной ни одна команда Эмери похвастаться не могла.
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OfaZavr
1534233664
пока рано делать выводы и так уж сильно критиковать Эмери. ему будет непросто все быстро перестроить. первый сезон точно нужно дать ему на притирку и ознакомление, пусть спокойно работает.
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MaxSpartakM
1534238810
Любой клуб может влететь МС 0:2
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21082014
1534267340
Арсенал противостоял,вообще то:1.победителю АПЛ 2.команде,тренируемой одним из лучших на данный момент тренеров в мире.3.это первый матч чемпионата. надо поддержать и запастись терпением.критиковать,не совсем обоснованно,легче всего.
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zigbert
1534319981
Из одной игры делать выводы еще рано.
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