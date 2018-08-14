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    Адамс: «Чем Эмери занимался в «Арсенале» последние шесть недель?»

    Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс выступил с критикой в адрес нового главного тренера команды Унаи Эмери после поражения команды в первом туре АПЛ от «Манчестер Сити».

    «Это была точно такая же игра. Я опустошен и разочарован. Арсен Венгер всегда играл в атакующий футбол, я хотел, чтобы новый тренер пришел и добавил в игре в обороне. Последние десять лет мы часто пропускали голы.

    Нужно использовать нового вратаря, поработать с четверкой защитников, использовать на поле двух опорников, постараться сыграть на ноль. Все говорило о том, что новый главный тренер так сделал. Но я этого не увидел.

    Я вообще не увидел его работы. Я не знаю, чем он занимался последние шесть недель. Он проводил ротацию всех игроков и давал им свободу действий.

    Да, у команды были хорошие результаты, но все это на стадии подготовки к сезону. С первой минуты я бы наигрывал одного вратаря, одну четверку защитников, создал бы надежный состав, которого у нас не было последние 10 лет», – считает Адамс.

    Матч первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2. Эмери возглавил лондонский клуб этим летом, сменив Арсена Венгера, который работал с 1996 года.

    Источник: talkSPORT

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    14.08.2018 06:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 10:59

      Из одной игры делать выводы еще рано.

      2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 14 августа 2018, 20:22

      Арсенал противостоял,вообще то:1.победителю АПЛ 2.команде,тренируемой одним из лучших на данный момент тренеров в мире.3.это первый матч чемпионата. надо поддержать и запастись терпением.критиковать,не совсем обоснованно,легче всего.

      3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 14 августа 2018, 12:26

      Любой клуб может влететь МС 0:2

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 августа 2018, 11:40

      Уважаю Тони за его вклад в достижения команды в прошлом, но как показывает время и практика - Адамс типичный большой (191 см) твердолобый англичанин, который любит рубить с плеча, критикуя своего коллегу по цеху(что не очень то и этично), при этом за 14 лет тренерской карьеры не добившийся практически ничего, тренируя Гранаду в сегунде в данный момент, что в свою очередь говорит, что понимание футбола у него на соответствующем уровне и что не просто так его не зовут в большие клубы вроде того же Арсенала, отчего Тони, очевидно, очень обидно...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 11:01

      пока рано делать выводы и так уж сильно критиковать Эмери. ему будет непросто все быстро перестроить. первый сезон точно нужно дать ему на притирку и ознакомление, пусть спокойно работает.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 августа 2018, 10:17

      Ему надо было начинать тренировать с аутсайдеров, Арсенал слишком жирный для тренерошку

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 09:58

      Рано ещё критиковать Эмери, хотя я тоже от него ничего не ждал и не жду в плане результатов. По поводу защитных действий - это, конечно, повеселило. Уж чем-чем, а надёжной обороной ни одна команда Эмери похвастаться не могла.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 августа 2018, 08:59

      Первый сезон надо давать на притирку, потом точечно усилятся и тогда ждать результат, а Адамс, скорее всего просто был против назначения Эмери вот и возмущается.

      3
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 августа 2018, 08:28

      Именно так. И я бы сказал больше - Арсенала вообще не было на поле. А то что было - было еще ужаснее чем при позднем Венгере
      Адамса можно критиковать, троллить и т.д. Но одно я знаю точно - он прекрасно знает, что такое защита и характер игрока

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 августа 2018, 08:28

      "Вы не судите с горяча" - Высоцкий В.С.
      Первый блин комом.
      Цыплят по осени считают. (В АПЛ по весне).
      После первых пяти туров будет видно, что стоит Арсенал в этом сезоне.

      3
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