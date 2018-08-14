Адамс: «Чем Эмери занимался в «Арсенале» последние шесть недель?»

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс выступил с критикой в адрес нового главного тренера команды Унаи Эмери после поражения команды в первом туре АПЛ от «Манчестер Сити».

«Это была точно такая же игра. Я опустошен и разочарован. Арсен Венгер всегда играл в атакующий футбол, я хотел, чтобы новый тренер пришел и добавил в игре в обороне. Последние десять лет мы часто пропускали голы.

Нужно использовать нового вратаря, поработать с четверкой защитников, использовать на поле двух опорников, постараться сыграть на ноль. Все говорило о том, что новый главный тренер так сделал. Но я этого не увидел.

Я вообще не увидел его работы. Я не знаю, чем он занимался последние шесть недель. Он проводил ротацию всех игроков и давал им свободу действий.

Да, у команды были хорошие результаты, но все это на стадии подготовки к сезону. С первой минуты я бы наигрывал одного вратаря, одну четверку защитников, создал бы надежный состав, которого у нас не было последние 10 лет», – считает Адамс.

Матч первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2. Эмери возглавил лондонский клуб этим летом, сменив Арсена Венгера, который работал с 1996 года.