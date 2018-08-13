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    Семак: «Зенит» никого не сильнее, но и не слабее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) оценил игру петербургского клуба.

    «Нет ни одной легкой игры. В нашем чемпионате очень сложно даются очки. Мы никого не сильнее, но и не слабее. Надо в каждой игре выкладываться, чтобы шаг за шагом идти вперед», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    После трех туров «Зенит» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 22:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      TRELL 14 августа 2018, 00:24

      В Семака верим! Команда сырая. Центр более-менее,с защитой поработать надо. Одно понравилось,руки не опускают... Мак-ужас,конечно!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 13 августа 2018, 23:10

      Никого в РПЛ или никого в мире? Последнее вряд ли, ведь в мире есть куча слабых любительских команд. А если еще и дворовые считать...

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 13 августа 2018, 22:47

      Сергей Богданыч! Хотелось бы больше игры в атаке! Напоминает прошлогодний Локомотив. Конечно 3 очка это 3 очка, но таких побед не хотелось бы!

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Dimka_Foxy 13 августа 2018, 23:17

      Странный вы. Ну какие могут быть другие победы с таким составом? Кришито, Данни, Халк и Витсель ушли, Жулиано самого ушли, а Широкова выперли уже давно. Кто из игроков Зенита заслуживает название настоящего мастера футбола? Дзюба, что ли? Я ценю Дзюбу, он герой спорта, но извините, ни разу не мастер. Шатов просто амбициозный игрок, и это хорошо, но он мало что умеет делать на поле. В Зените нет НИ ОДНОГО МАСТЕРОВИТОГО ИГРОКА, кроме Ивановича, но ему уже сто лет в обед.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 22:47

      Пока тихой сапой набираем очки, не показывая интересной и быстрой командной игры. Через месяц с возвращением Кокорина и Мамманы, надеюсь, что уже появится командная игра на высоких скоростях.

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