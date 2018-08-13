Семак: «Зенит» никого не сильнее, но и не слабее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) оценил игру петербургского клуба.

«Нет ни одной легкой игры. В нашем чемпионате очень сложно даются очки. Мы никого не сильнее, но и не слабее. Надо в каждой игре выкладываться, чтобы шаг за шагом идти вперед», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

После трех туров «Зенит» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу.