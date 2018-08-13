«Краснодар» не будет покупать нового нападающего на замену Смолову

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что краснодарский клуб не будет покупать нового нападающего на место Федора Смолова.

– После ухода Смолова нужен ли вам нападающий?

– У нас есть два нападающих, Ари и Игнатьев, больше никого не будем рассматривать в это трансферное окно.

Смолов перешел в «Локомотив» за 9 миллионов евро. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на четыре года.