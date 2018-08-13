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    «Краснодар» не будет покупать нового нападающего на замену Смолову

    Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что краснодарский клуб не будет покупать нового нападающего на место Федора Смолова.

    – После ухода Смолова нужен ли вам нападающий?

    – У нас есть два нападающих, Ари и Игнатьев, больше никого не будем рассматривать в это трансферное окно.

    Смолов перешел в «Локомотив» за 9 миллионов евро. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на четыре года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 20:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:18

      ну если Ари будет в своей лучшей форме и Игнатьев вдруг начнет прогрессировать и пользу приносить то может правда покупать никого не нужно. хотя ведь играть Краснодар будет на три фронта да и травмы могут быть поэтому кого-нибудь еще стоило поди приобрести.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 августа 2018, 00:07

      и правильно вон краснодар 2 лидер фнл

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 13 августа 2018, 23:21

      У нас россиянец Ари есть)) Будет раз в год стрелять

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 22:52

      Может и правильно ,Ари все же вернулся.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2018, 21:30

      А нап нужен, слабенько в атаке на данный момент, а еще в ЛЕ играть!

      4
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Сильвербой 13 августа 2018, 21:38

      Пока там со всем слабенько. Все только регулируют. Времени надо чуть больше.
      Да и Классон есть. Достаточно там забивак. Защитника бы высококласного....

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2018, 21:15

      Та-дам!что-ли..:?
      Или упс!?
      Да сами разбирайтесь..

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 августа 2018, 21:05

      lol

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 августа 2018, 21:01

      Зимой можно будет подписать у Ливера если не продлят контракты с Ориги или Стариджа по дешевке. Или найти варианты получше если захотят в плей офф ле пройти далеко

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > gosproektikabinet 13 августа 2018, 22:15

      Ориги Старидж Ливерпуль выставил на трансфер, зимой просто Ливер будет по сговорчивей когда останется 6 месяцев контракта. Может у Краснодара к зиме амбиции проснуться...

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