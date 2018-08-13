«Краснодар» не будет покупать нового нападающего на замену Смолову

ну если Ари будет в своей лучшей форме и Игнатьев вдруг начнет прогрессировать и пользу приносить то может правда покупать никого не нужно. хотя ведь играть Краснодар будет на три фронта да и травмы могут быть поэтому кого-нибудь еще стоило поди приобрести.
Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко заявил, что краснодарский клуб не будет покупать нового нападающего на место Федора Смолова.
– После ухода Смолова нужен ли вам нападающий?
– У нас есть два нападающих, Ари и Игнатьев, больше никого не будем рассматривать в это трансферное окно.
Смолов перешел в «Локомотив» за 9 миллионов евро. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на четыре года.