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    Азмун, Мак и Дзюба сыграют с первых минут в матче «Рубин» – «Зенит»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ.

    «Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов, Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

    Матч пройдет сегодня в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    13.08.2018 19:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 августа 2018, 20:19

      Думаю, что А.Дзюба забьет пару голов Рубину.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2018, 19:53

      Вперед Зенитчики! Наше ПВО лучшее в мире!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2018, 19:50

      равноценные составы.
      не по деньгам,а так..

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