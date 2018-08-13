Азмун, Мак и Дзюба сыграют с первых минут в матче «Рубин» – «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 3-го тура РПЛ.

«Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов, Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

Матч пройдет сегодня в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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