Каррагер вступил в перепалку с болельщиками «Манчестер Сити», которые оскорбляли его после матча с «Арсеналом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вступил в словесную перепалку с болельщиками «Манчестер Сити».

После матча первого тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0) фанаты «Сити» стали оскорблять Каррагера на входе в мотосалон. Футболист не стал терпеть и ответил им тем же.

В марте 2018 года Каррагер стал участником скандала, когда плюнул в машину оскорблявшего его болельщика «Манчестер Юнайтед». Позже он признал вину и принес извинения. Тем не менее компания Sky Sports отстранила Каррагера от работы экспертом сроком на полгода. Кроме того, ему пришлось пройти курс психотерапии.

Каррагер получил последнее предупреждение.