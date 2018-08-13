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    Гаджиев: «Спартаку» надо улучшать игру, если они хотят добиться успеха в квалификации ЛЧ»

    Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура российской Премьер-лиги от «Спартака».

    «Анжи» в силу своих возможностей сыграл хорошо, «Спартак» – предсказуемо.

    Я не оспариваю справедливость красной карточки игроку «Анжи», но считаю, что в точно такой же ситуации футболисту «Спартака» удаление бы не дали.

    На мой взгляд, красно-белым надо улучшать свою игру, если они хотят добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов», – заявил Гаджиев.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Известия

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    13.08.2018 07:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 августа 2018, 20:04

      улучшать игру нужно для того что бы хоть что нибудь выиграть,не только в квалификации ЛЧ

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > тётя ASYA 14 августа 2018, 15:03

      «Спартаку» надо улучшать игру, впереди ПАОК.
      «Зениту» уже можно ухудшать игру. Они с 1982 года этого чемпиона СССР из Минска боятся.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > vitvik 14 августа 2018, 16:23

      почему все живут одной игрой ? впереди не только паок, впереди весь чемп и ЛЧ.нужно настраиваться на это , а не один матч.а у нас вечные ротации и кареровское личное мнение

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      Рейтинг: +14

      Zidanishe 13 августа 2018, 11:01

      Точно не дали бы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 10:49

      насчет того что нужно Спартаку свою игру улучшать согласен особенно для побед в Европе, а вот насчет того что игрокам Спартака в таких же моментах не дали бы карточки спорное утверждение. чувствуется что он на стороне Анжи и рассуждает предвзято.

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      Рейтинг: +844

      lejnin 13 августа 2018, 09:32

      Если бы у бабушки был ***, он был бы дедушкой...вообще не понимаю подобных инсинуаций, дали бы, не дали бы, нарушение на красную карточку было, судья показал красную по делу, на этом всё, обсуждение момента можно прекращать

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