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  • Гаджиев: «Спартаку» надо улучшать игру, если они хотят добиться успеха в квалификации ЛЧ»

Гаджиев: «Спартаку» надо улучшать игру, если они хотят добиться успеха в квалификации ЛЧ»

13 августа 2018, 07:17
6

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура российской Премьер-лиги от «Спартака».

«Анжи» в силу своих возможностей сыграл хорошо, «Спартак» – предсказуемо.

Я не оспариваю справедливость красной карточки игроку «Анжи», но считаю, что в точно такой же ситуации футболисту «Спартака» удаление бы не дали.

На мой взгляд, красно-белым надо улучшать свою игру, если они хотят добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов», – заявил Гаджиев.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Анжи Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
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lejnin
1534141959
Если бы у бабушки был ***, он был бы дедушкой...вообще не понимаю подобных инсинуаций, дали бы, не дали бы, нарушение на красную карточку было, судья показал красную по делу, на этом всё, обсуждение момента можно прекращать
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OfaZavr
1534146555
насчет того что нужно Спартаку свою игру улучшать согласен особенно для побед в Европе, а вот насчет того что игрокам Спартака в таких же моментах не дали бы карточки спорное утверждение. чувствуется что он на стороне Анжи и рассуждает предвзято.
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Zidanishe
1534147293
Точно не дали бы.
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тётя ASYA
1534179873
улучшать игру нужно для того что бы хоть что нибудь выиграть,не только в квалификации ЛЧ
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