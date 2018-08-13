Гаджиев: «Спартаку» надо улучшать игру, если они хотят добиться успеха в квалификации ЛЧ»

улучшать игру нужно для того что бы хоть что нибудь выиграть,не только в квалификации ЛЧ
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура российской Премьер-лиги от «Спартака».
«Анжи» в силу своих возможностей сыграл хорошо, «Спартак» – предсказуемо.
Я не оспариваю справедливость красной карточки игроку «Анжи», но считаю, что в точно такой же ситуации футболисту «Спартака» удаление бы не дали.
На мой взгляд, красно-белым надо улучшать свою игру, если они хотят добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов», – заявил Гаджиев.
Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.