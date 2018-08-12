Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился мнением об игре форварда Даниила Лесового и полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Я думаю, что те голы, которые были забиты молодыми ребятами, и игра ребят за три тура все показали. У Лесового это третья игра, с «Динамо» он очень оживил матч. С «Зенитом» Бакаев очень активно вошел в игру.

Это игроки, которые абсолютно готовы для того, чтобы выходить в основной команде. Почему 20-летний игрок не может выйти на поле? Это какой-то стереотип в Премьер-лиге. Молодежь надо воспитывать, начиная с тренеров вторых команд. Их надо спокойно пускать и в первую команду, давать время и опыт.

Как еще мы можем поднять уровень нашего футбола, если будем закрывать дверь молодым? Если российский парень будет одинаков по уровню с иностранцем, он будет играть, я это сказал сразу», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.