Хорошо что у нас есть такие тренеры ,которые не боятся ставить молодых игроков на игру. Это всегда полезно для их дальнейшего развития.
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился мнением об игре форварда Даниила Лесового и полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).
«Я думаю, что те голы, которые были забиты молодыми ребятами, и игра ребят за три тура все показали. У Лесового это третья игра, с «Динамо» он очень оживил матч. С «Зенитом» Бакаев очень активно вошел в игру.
Это игроки, которые абсолютно готовы для того, чтобы выходить в основной команде. Почему 20-летний игрок не может выйти на поле? Это какой-то стереотип в Премьер-лиге. Молодежь надо воспитывать, начиная с тренеров вторых команд. Их надо спокойно пускать и в первую команду, давать время и опыт.
Как еще мы можем поднять уровень нашего футбола, если будем закрывать дверь молодым? Если российский парень будет одинаков по уровню с иностранцем, он будет играть, я это сказал сразу», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.