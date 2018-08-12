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  • Кононов – о Бакаеве и Лесовом: «Молодежь надо воспитывать. Как еще поднять уровень нашего футбола?»

Кононов – о Бакаеве и Лесовом: «Молодежь надо воспитывать. Как еще поднять уровень нашего футбола?»

12 августа 2018, 19:43
8

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился мнением об игре форварда Даниила Лесового и полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Я думаю, что те голы, которые были забиты молодыми ребятами, и игра ребят за три тура все показали. У Лесового это третья игра, с «Динамо» он очень оживил матч. С «Зенитом» Бакаев очень активно вошел в игру.

Это игроки, которые абсолютно готовы для того, чтобы выходить в основной команде. Почему 20-летний игрок не может выйти на поле? Это какой-то стереотип в Премьер-лиге. Молодежь надо воспитывать, начиная с тренеров вторых команд. Их надо спокойно пускать и в первую команду, давать время и опыт.

Как еще мы можем поднять уровень нашего футбола, если будем закрывать дверь молодым? Если российский парень будет одинаков по уровню с иностранцем, он будет играть, я это сказал сразу», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат Бакаев Зелимхан Лесовой Даниил
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1534092596
Молодёжи надо доверять и давать им играть, чтобы набирали игровой практики и опыта. В " Зените" таких ребят не мало, но сидят в команде или деградируют в "Зените"-2.
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пряник929
1534094686
Может этот чемпионат будет более российскийй???
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ЖОРРО
1534095452
Респект за такие слова,особенно подкреплённое делом!
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Сильвербой
1534095933
Олег Георгиевич, а может все дело в бюджете? По моему в Краснодаре что то вы не сильно "поднимали уровень нашего футбола", да и слов таких за вами не замечалось!!!
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РМЗ
1534096160
Золотые слова Олег Георгиевич! Когда вы тренировали краснодар, все говорили нет духа потому что тренер такой. Сегодня вы показали , что у ваших команд есть дух и воля. А краснодар так и остался, кем был.
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zigbert
1534100498
Хорошо что у нас есть такие тренеры ,которые не боятся ставить молодых игроков на игру. Это всегда полезно для их дальнейшего развития.
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