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    Кононов – о Бакаеве и Лесовом: «Молодежь надо воспитывать. Как еще поднять уровень нашего футбола?»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился мнением об игре форварда Даниила Лесового и полузащитника Зелимхана Бакаева в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

    «Я думаю, что те голы, которые были забиты молодыми ребятами, и игра ребят за три тура все показали. У Лесового это третья игра, с «Динамо» он очень оживил матч. С «Зенитом» Бакаев очень активно вошел в игру.

    Это игроки, которые абсолютно готовы для того, чтобы выходить в основной команде. Почему 20-летний игрок не может выйти на поле? Это какой-то стереотип в Премьер-лиге. Молодежь надо воспитывать, начиная с тренеров вторых команд. Их надо спокойно пускать и в первую команду, давать время и опыт.

    Как еще мы можем поднять уровень нашего футбола, если будем закрывать дверь молодым? Если российский парень будет одинаков по уровню с иностранцем, он будет играть, я это сказал сразу», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 19:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 22:01

      Хорошо что у нас есть такие тренеры ,которые не боятся ставить молодых игроков на игру. Это всегда полезно для их дальнейшего развития.

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 12 августа 2018, 20:49

      Золотые слова Олег Георгиевич! Когда вы тренировали краснодар, все говорили нет духа потому что тренер такой. Сегодня вы показали , что у ваших команд есть дух и воля. А краснодар так и остался, кем был.

      3
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      ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ > gosproektikabinet 12 августа 2018, 23:16

      Насмешил)))) Твоей мамке дымоход хорошо чищу. У тебя новый парень появился ? ( Игнатьев) Федька не успел улететь, ты уже с другим тоскаешся )))

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 20:45

      Олег Георгиевич, а может все дело в бюджете? По моему в Краснодаре что то вы не сильно "поднимали уровень нашего футбола", да и слов таких за вами не замечалось!!!

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 августа 2018, 20:37

      Респект за такие слова,особенно подкреплённое делом!

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 августа 2018, 20:24

      Может этот чемпионат будет более российскийй???

      2
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      Рейтинг: +198

      Smithy > Diter Bolen 13 августа 2018, 00:59

      И сколько же сейчас африканцев в ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 19:49

      Молодёжи надо доверять и давать им играть, чтобы набирали игровой практики и опыта. В " Зените" таких ребят не мало, но сидят в команде или деградируют в "Зените"-2.

      8
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