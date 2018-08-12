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    Модрич – Чорлуке: «Ты навсегда останешься одним из самых великих футболистов, носившим майку сборной Хорватии»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал уход из национальной команды защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

    В пятницу, 10 августа, 32-летний футболист объявил о завершении карьеры в сборной, за которую выступал с 2006 года.

    «Ты был элегантным игроком, а теперь элегантно прощаешься с нами. Понятно, мне жаль, что мы больше не сможем защитить цвета сборной Хорватии вместе, но я рад, что нам, наконец-то, удалось добиться величайшего успеха в нашей самой любимой футболке!

    Ты навсегда останешься одним из самых великих футболистов, носившим майку хорватской сборной. Спасибо!» – написал Модрич в инстаграме.

    В составе сборной Хорватии Чорлука вместе с Модричем стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

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    Источник: Instagram

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    12.08.2018 12:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 12 августа 2018, 15:26

      Мне одному казалось что Чорлука даже в основу не всегда попадал? Когда он легендой то успел стать?

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 августа 2018, 13:32

      Респект Чорлуке !!

      2
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 12 августа 2018, 13:31

      легенда хорватского футбола является капитаном Локомотива, круто !!! :)))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 12 августа 2018, 13:23

      Легенда хорватского футбола !
      Удачи!

      4
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