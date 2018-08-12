Модрич – Чорлуке: «Ты навсегда останешься одним из самых великих футболистов, носившим майку сборной Хорватии»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал уход из национальной команды защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

В пятницу, 10 августа, 32-летний футболист объявил о завершении карьеры в сборной, за которую выступал с 2006 года.

«Ты был элегантным игроком, а теперь элегантно прощаешься с нами. Понятно, мне жаль, что мы больше не сможем защитить цвета сборной Хорватии вместе, но я рад, что нам, наконец-то, удалось добиться величайшего успеха в нашей самой любимой футболке!

Ты навсегда останешься одним из самых великих футболистов, носившим майку хорватской сборной. Спасибо!» – написал Модрич в инстаграме.

В составе сборной Хорватии Чорлука вместе с Модричем стал серебряным призером чемпионата мира-2018.