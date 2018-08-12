Глушаков: «Еременко сказал, что соскучился по футболу. Удачи ему в «Спартаке»

Интересно будет понаблюдать за Романом.Сможет ли выйти на прежний уровень или нет.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о трансфере хавбека Романа Еременко в клуб.
– Как восприняли переход Еременко?
– Нормально воспринял. Мы знаем, как Роман играет, правда у него была дисквалификация. Мы еще не видели его в деле, как он тренируется, как он провел время дисквалификации, поэтому мне сложно говорить. В любом случае желаю ему удачи, и проявить себя. Никаких проблем.
– С командой он познакомился?
– Да, познакомился. Его представили. Он сказал, что соскучился по игре, хочет играть и ждал этого момента.
Еременко в «Спартаке» – это нормально