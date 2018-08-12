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    Глушаков: «Еременко сказал, что соскучился по футболу. Удачи ему в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о трансфере хавбека Романа Еременко в клуб.

    – Как восприняли переход Еременко?

    – Нормально воспринял. Мы знаем, как Роман играет, правда у него была дисквалификация. Мы еще не видели его в деле, как он тренируется, как он провел время дисквалификации, поэтому мне сложно говорить. В любом случае желаю ему удачи, и проявить себя. Никаких проблем.

    – С командой он познакомился?

    – Да, познакомился. Его представили. Он сказал, что соскучился по игре, хочет играть и ждал этого момента.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2018 00:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 12:24

      Интересно будет понаблюдать за Романом.Сможет ли выйти на прежний уровень или нет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2018, 09:43

      Скучно не будет, наблюдая за играми со скамейки в течение двух
      месяцев, а там сборы за границей и знакомая наркота.

      0
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 12 августа 2018, 06:48

      Все люди ошибаются

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 августа 2018, 05:31

      С мотивацией всё в порядке! Не чем не хуже Ханни и Ивилина Папова

      3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 12 августа 2018, 01:18

      Спартак сильно рискует, взяв 31-летнего игрока, который 2 года не играл в настоящий футбол. Хотя по былым заслугам считается талантливым и забивным игроком. Будет интересно наблюдать за его игрой, а также игрой его младшего брата Сергея, выступающего пока в ФНЛ за Спартак-2.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > KLIM777 12 августа 2018, 12:23

      По Роше пожалуй соглашусь, а вот Мельгарехо не один матч в прошлом сезоне вытянул, да и позиции у них разные.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 августа 2018, 00:42

      Можно представить чувства парня. Удачи и доказать всем свою профпригодность!

      4
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