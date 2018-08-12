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  • Глушаков: «Еременко сказал, что соскучился по футболу. Удачи ему в «Спартаке»

Глушаков: «Еременко сказал, что соскучился по футболу. Удачи ему в «Спартаке»

12 августа 2018, 00:36
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о трансфере хавбека Романа Еременко в клуб.

– Как восприняли переход Еременко?

– Нормально воспринял. Мы знаем, как Роман играет, правда у него была дисквалификация. Мы еще не видели его в деле, как он тренируется, как он провел время дисквалификации, поэтому мне сложно говорить. В любом случае желаю ему удачи, и проявить себя. Никаких проблем.

– С командой он познакомился?

– Да, познакомился. Его представили. Он сказал, что соскучился по игре, хочет играть и ждал этого момента.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Еременко Роман
Комментарии (7)
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Yev
1534023729
Можно представить чувства парня. Удачи и доказать всем свою профпригодность!
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salexeich
1534025903
Спартак сильно рискует, взяв 31-летнего игрока, который 2 года не играл в настоящий футбол. Хотя по былым заслугам считается талантливым и забивным игроком. Будет интересно наблюдать за его игрой, а также игрой его младшего брата Сергея, выступающего пока в ФНЛ за Спартак-2.
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MaxSpartakM
1534041063
С мотивацией всё в порядке! Не чем не хуже Ханни и Ивилина Папова
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Kolyukh_17
1534045687
Все люди ошибаются
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vladimir-7
1534056188
Скучно не будет, наблюдая за играми со скамейки в течение двух месяцев, а там сборы за границей и знакомая наркота.
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Мары
1534065889
Интересно будет понаблюдать за Романом.Сможет ли выйти на прежний уровень или нет.
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