Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал пенальти в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). На 79-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый удар в ворота красноярского клуба.

«Надо пересмотреть. Вообще я не критикую судейские решения. Мне кажется, что этим должны заниматься специальные органы, которые и вынесут свою оценку эпизоду», – сказал Аленичев.

ЦСКА ужасен. И не только по результату