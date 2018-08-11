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    Аленичев – о пенальти в матче с ЦСКА: «Я не критикую судейские решения»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал пенальти в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). На 79-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый удар в ворота красноярского клуба.

    «Надо пересмотреть. Вообще я не критикую судейские решения. Мне кажется, что этим должны заниматься специальные органы, которые и вынесут свою оценку эпизоду», – сказал Аленичев.

    ЦСКА ужасен. И не только по результату

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2018 20:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8026

      nik55 12 августа 2018, 10:30

      сколько раз Халк делал и приучил судей свистеть----а судья мудак все произошло у него на глазах

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 августа 2018, 22:13

      Грустно все это. Разговора об оплате услуг речь не идет конечно, но в сторону ЦСКА такое не свистнул бы 100500%

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 августа 2018, 22:04

      это все Гинер

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2018, 21:35

      Фернандеса за такие нырки надо наказывать, а иначе зачем этот КДК да результат не отменить, а вот наказать следует и где тогда ваш хваленый фейер плей только на словах хотя о чем я у нас все и везде все только бла бла бла,а на деле как было так и есть полный беспредел

      2
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 11 августа 2018, 20:34

      быстро исправили) по ходу там,в редакции,проходной двор)

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      Рейтинг: +5180

      Каратель 11 августа 2018, 20:26

      "приктикую "-что за слово? набирайте себе народ на работу хотя бы с 8-ю классами)))

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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Каратель 11 августа 2018, 20:29

      Вот с языка сорвал..... Неучи....

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 11 августа 2018, 20:22

      В итоге не практикует или не критикует?)

      1
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 > Defensore 11 августа 2018, 20:27

      Практически не критикует

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