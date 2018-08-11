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    Аленичев: «Ничья с ЦСКА? Мы играли на победу»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    «Если бы мне сказали, что мы сыграем вничью, я бы остался недоволен. Мы собирались играть на победу. Я даже ребятам об этом сказал.

    В первом тайме достаточно осторожно действовали. Во втором тайме удаление помогло игре раскрепоститься. Нам немного не хватило эффективности в завершении», – сказал Аленичев.

    ЦСКА ужасен. И не только по результату

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2018 19:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:19

      эта игра и должна была закончиться победой Енисея, но сомнительный пенальти все испортил.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 22:22

      Вот не сказал бы что удаление помогло Енисею раскрепостится. Даже имея на одного игрока больше в их действиях чувствовалось напряжение.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 августа 2018, 22:45

      Это забудется.А очко останется.Оно и будет греть Аленичева.
      А было ли это случайностью ,увидим.
      Нам с тобой есть ,о чем размышлять...
      Тебе о судьбе Спартака,мне о Динамо,но тебе легче ,хотя и спрос выше.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 августа 2018, 22:52

      Приветствую Алексей. Конечно и очко для Енисея неплохой результат ,но они могли рассчитывать на большее.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 августа 2018, 23:02

      Либо мне это кажется,либо ты ,как человек из спартаковского войска,испытываешь некую симпатию к Аленичеву (как никак ,а он тоже ,,ваш,,).....типа запасной аэродром,шучу ....

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      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 августа 2018, 23:23

      Не без этого. Но даже в мыслях никого не хочу унижать.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 августа 2018, 23:32

      И перед тем ,как пожелать спокойной ночи,спрошу ,
      У нас скоро (15.08) будет проведен матч на Super Cup Реал- Атлетико,интерес есть ?
      Мы ,простые крестьяне ,пролетаем : почти все места отданы европейцам и их кривоногим шлюхам ,народу кинули кость по 100 евросов за вход (где то 3000).Город уже бурлит.Обставлено будет все с размахом.
      Поражает другое ,на ЧМ легче было заказать билеты ,чем на домашнее шоу((((

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      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 августа 2018, 23:42

      Что то не понял -где он будет проходить?

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 11 августа 2018, 23:48

      Да в Таллине у нас . Смотреть ,наверное ,будем по Матч-тв
      точно не знаю...

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      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 11 августа 2018, 23:52

      Вот уж не думал. Теперь понятно что попасть туда могут только владельцы толстых кошельков.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 12 августа 2018, 00:01

      Увы....
      ну ладно,я баиньки)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 20:00

      Аленичев: «Мы играли на победу, которую отобрал судья»

      0
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 11 августа 2018, 19:29

      Не расстраивайтесь, Дмитрий Анатольевич, вы же не первый раз на море... У этих сук глаза в пол ещё долго будут.

      3
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 августа 2018, 19:29

      ЦСКА - ДНО!

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 августа 2018, 19:23

      Красавчик,сегодня со спартачём мандели из Москвы про этот матч-были солидарны что Енисей победит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 11 августа 2018, 19:21

      Так хочется попросить редакцию завершать с перебором в заголовках по типу "....?" Где в начале идет вопросительная фраза, не сказанная человеком, а просто для подводки к новости. Бывает, это нужно. Но наметился явный перебор. Ничего бы не случилось, будь там просто "Мы играли на победу". Кликнут, разберутся.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 августа 2018, 19:19

      Давай Аленичев,давай.
      Переверните аутсайдеры всю таблицу с ног на голову!
      Пока у Звёздных лидеров эпидемия ,перечислять не будем,
      то ли понос,то ли дизентирия......крушите их бастионы!
      Их ЗМС-кое послевкусие от ЧМ затягивается,пора на Землю спускаться!

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 августа 2018, 19:14

      Не хватило не эффективности в завершении, а судьи справедливого

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