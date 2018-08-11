Аленичев: «Ничья с ЦСКА? Мы играли на победу»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Если бы мне сказали, что мы сыграем вничью, я бы остался недоволен. Мы собирались играть на победу. Я даже ребятам об этом сказал.

В первом тайме достаточно осторожно действовали. Во втором тайме удаление помогло игре раскрепоститься. Нам немного не хватило эффективности в завершении», – сказал Аленичев.

ЦСКА ужасен. И не только по результату