В Оренбурге открыли скульптуру в честь Семина

Сегодня в Оренбурге состоялось открытие скульптуры, посвященной главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

Композиция выполнена в виде половины железнодорожного колеса, на котором возвышается футбольный мяч.

71-летний специалист, который родился в Оренбурге (на тот момент Чкалове), поучаствовал в открытии скульптуры.

В воскресенье, 12 августа, «Оренбург» примет «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ.