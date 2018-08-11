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    В Оренбурге открыли скульптуру в честь Семина

    Сегодня в Оренбурге состоялось открытие скульптуры, посвященной главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

    Композиция выполнена в виде половины железнодорожного колеса, на котором возвышается футбольный мяч.

    71-летний специалист, который родился в Оренбурге (на тот момент Чкалове), поучаствовал в открытии скульптуры.

    В воскресенье, 12 августа, «Оренбург» примет «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ.

    Источник: ФК «Оренбург»

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    11.08.2018 16:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +261

      salexeich 11 августа 2018, 21:16

      Видно, что скульптура сделана по заказу железнодорожников и установлена на вокзале. По- хорошему, такую же скульптуру надо установить на железнодорожной станции в г. Орёл, где он жил с 3-х лет и вырос в хорошего футболиста, откуда его пригласили в московский "Спартак" в 18 лет.

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 11 августа 2018, 21:06

      Молодцы ребята.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 августа 2018, 20:32

      Семин это заслужил с полна !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 августа 2018, 19:29

      В композиции не хватает легендарной шапки-петушка

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 18:42

      Шпалыч достоин!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 11 августа 2018, 18:39

      Таких людей надо ценить! Заслуженный знак уважения.

      6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 18:24

      Заслужил.

      8
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      Рейтинг: +93

      Borz1 11 августа 2018, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тупее ещё не видел

      -5
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 11 августа 2018, 18:10

      Вот это класс!!!

      5
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