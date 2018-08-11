В Оренбурге открыли скульптуру в честь Семина

Видно, что скульптура сделана по заказу железнодорожников и установлена на вокзале. По- хорошему, такую же скульптуру надо установить на железнодорожной станции в г. Орёл, где он жил с 3-х лет и вырос в хорошего футболиста, откуда его пригласили в московский "Спартак" в 18 лет.
Сегодня в Оренбурге состоялось открытие скульптуры, посвященной главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.
Композиция выполнена в виде половины железнодорожного колеса, на котором возвышается футбольный мяч.
71-летний специалист, который родился в Оренбурге (на тот момент Чкалове), поучаствовал в открытии скульптуры.
В воскресенье, 12 августа, «Оренбург» примет «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ.