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  • Бабаев: «Еременко выбрал «Спартак» из-за денег. И в этом нет ничего зазорного»

Бабаев: «Еременко выбрал «Спартак» из-за денег. И в этом нет ничего зазорного»

11 августа 2018, 15:32
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб вел переговоры с полузащитником Романом Еременко о его возвращении в стан армейцев после двухлетней дисквалификации. Он отметил, что решающим фактором при переходе в «Спартак» для 31-летнего футболиста стала финансовая сторона.

– Была ли договоренность о том, что Еременко вернется в ЦСКА?

– Зимой этого года мы действительно начали с Еременко предметные переговоры о возобновлении контракта, когда узнали, что Роман намерен вернуться в большой футбол. Начались встречи. На определенном этапе, как нам казалось, мы обо всем принципиально договорились. Более того, главный тренер, лидеры команды лично общались с Еременко, выразили ему полную поддержку и желание вместе работать дальше, несмотря ни на что.

– Почему все-таки не договорились с Еременко?

– Судя по всему, решающим стал финансовый фактор. Хотя я не думаю, что разница в предложениях была огромная. Но ... В принципе, в этом нет ничего зазорного. Однако, нам кажется, что в этой ситуации Еременко было бы гораздо важнее возобновить карьеру там, где больше предпосылок -где у него уже сложились отношения с партнерами по команде, была совместная работа Гончаренко, кадровая ситуация на данной позиции. И, конечно, трудно переоценить поддержку болельщиков, когда человек возвращается после подобной дисквалификации. На мой взгляд, это очень, очень важно. Я уже не беру в расчет какие-то морально-этические аспекты.

– Примерно о каких условиях шла речь?

– Понимая трудную финансовую ситуацию Еременко, была достигнута договоренность о том, что Роман может перейти из ЦСКА в любой зарубежный клуб (Китай, Арабские страны, Европа) за символическую компенсацию.

– Даже так?

– Да. Мы понимали, что игроку в первую очередь нужно налаживать свою финансовую ситуацию, думать об интересах семьи. Поэтому договорились о том, что если поступит очень хорошее для игрока предложение из-за рубежа, он уйдет за символическую сумму. Но произошло то, что произошло. Мы в любом случае желаем Роману удачи и терпения. Ему и его семье.

– Когда стало понятно, что в ЦСКА он не вернется?

– Переговоры в принципе свернулись около двух месяцев назад. И то тогда еще не было принято окончательного решения. Мы продолжали общаться с агентом – Марко Трабукки. Думаю, им тоже пришлось сделать непростой выбор, взвесить все плюсы и минусы.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (13)
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Vickont
1533991347
Хватит мусолить тему Еремы. Что вообще за привычка разбивать единое интервью на сотни кусков?
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Тони Монтана Б
1533993006
"Понимая трудную финансовую ситуацию Еременко..." Он видимо не знает финансовую ситуацию в стране в целом!
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Ubuntu
1533993867
У Спартака большой выбор игроков на эту позицию, не думаю, что ему так сильно нужен был этот торчок. Тут возможно больше игра на ослабление ЦСКА. Предложить больше зарплату игроку плюс откат агенту. За контракт на пол года это не такие большие деньги, по меркам остальных трат круба
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Niko
1533997315
Туда ему и дорога
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Мары
1533998973
Вообще не понятно зачем Ерёменко Спартаку ?Там итак аж 4-ро на эту позицию. Скорее Спартак зачем то потребовался Ерёме, но нам будут скармливать версию о финансовом предложении.Всё как всегда.
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prezent2017
1534002225
На кокаинчик не хватало, дорог ныне. Вот и перешел.
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mnb 95
1534004047
Ну и флаг в руки, барабан на шею.
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