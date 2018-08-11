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    Бабаев: «Еременко выбрал «Спартак» из-за денег. И в этом нет ничего зазорного»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб вел переговоры с полузащитником Романом Еременко о его возвращении в стан армейцев после двухлетней дисквалификации. Он отметил, что решающим фактором при переходе в «Спартак» для 31-летнего футболиста стала финансовая сторона.

    – Была ли договоренность о том, что Еременко вернется в ЦСКА?

    – Зимой этого года мы действительно начали с Еременко предметные переговоры о возобновлении контракта, когда узнали, что Роман намерен вернуться в большой футбол. Начались встречи. На определенном этапе, как нам казалось, мы обо всем принципиально договорились. Более того, главный тренер, лидеры команды лично общались с Еременко, выразили ему полную поддержку и желание вместе работать дальше, несмотря ни на что.

    – Почему все-таки не договорились с Еременко?

    – Судя по всему, решающим стал финансовый фактор. Хотя я не думаю, что разница в предложениях была огромная. Но ... В принципе, в этом нет ничего зазорного. Однако, нам кажется, что в этой ситуации Еременко было бы гораздо важнее возобновить карьеру там, где больше предпосылок -где у него уже сложились отношения с партнерами по команде, была совместная работа Гончаренко, кадровая ситуация на данной позиции. И, конечно, трудно переоценить поддержку болельщиков, когда человек возвращается после подобной дисквалификации. На мой взгляд, это очень, очень важно. Я уже не беру в расчет какие-то морально-этические аспекты.

    – Примерно о каких условиях шла речь?

    – Понимая трудную финансовую ситуацию Еременко, была достигнута договоренность о том, что Роман может перейти из ЦСКА в любой зарубежный клуб (Китай, Арабские страны, Европа) за символическую компенсацию.

    – Даже так?

    – Да. Мы понимали, что игроку в первую очередь нужно налаживать свою финансовую ситуацию, думать об интересах семьи. Поэтому договорились о том, что если поступит очень хорошее для игрока предложение из-за рубежа, он уйдет за символическую сумму. Но произошло то, что произошло. Мы в любом случае желаем Роману удачи и терпения. Ему и его семье.

    – Когда стало понятно, что в ЦСКА он не вернется?

    – Переговоры в принципе свернулись около двух месяцев назад. И то тогда еще не было принято окончательного решения. Мы продолжали общаться с агентом – Марко Трабукки. Думаю, им тоже пришлось сделать непростой выбор, взвесить все плюсы и минусы.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2018 15:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 11 августа 2018, 19:14

      Ну и флаг в руки, барабан на шею.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 18:43

      На кокаинчик не хватало, дорог ныне. Вот и перешел.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 17:49

      Вообще не понятно зачем Ерёменко Спартаку ?Там итак аж 4-ро на эту позицию.
      Скорее Спартак зачем то потребовался Ерёме, но нам будут скармливать версию о финансовом предложении.Всё как всегда.

      2
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      Рейтинг: +1969

      Niko 11 августа 2018, 17:21

      Туда ему и дорога

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 августа 2018, 16:24

      У Спартака большой выбор игроков на эту позицию, не думаю, что ему так сильно нужен был этот торчок. Тут возможно больше игра на ослабление ЦСКА. Предложить больше зарплату игроку плюс откат агенту. За контракт на пол года это не такие большие деньги, по меркам остальных трат круба

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 11 августа 2018, 16:10

      "Понимая трудную финансовую ситуацию Еременко..." Он видимо не знает финансовую ситуацию в стране в целом!

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Тони Монтана Б 11 августа 2018, 16:22

      за рому не стоит волноваться, у него всегда нос в "табаке"

      7
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      Рейтинг: +41

      wassiok > Project Бабангида 11 августа 2018, 16:33

      я думаю нос у него в чем то другом

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > wassiok 11 августа 2018, 16:37

      вот по этому слово - табак, я я и поставил в скобки )

      7
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 11 августа 2018, 15:42

      Хватит мусолить тему Еремы. Что вообще за привычка разбивать единое интервью на сотни кусков?

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset > Vickont 11 августа 2018, 15:48

      Это фирменный почерк бомбардировских журналюх.

      7
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Vickont 11 августа 2018, 15:50

      Потому что, если перепечатать интервью полностью, это будет плагиат - могут засудить. А если разбить на короткие куски - то это уже цитирование. Цитировать по закону не запрещено.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 11 августа 2018, 16:02

      Так делают на всех сайтах и порталах, только в приличных домах принято делать ссылки на первоисточник.

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