Смолов: «Благодарю «Краснодар» за три незабываемых года»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, пришедший в команду из «Краснодара», поблагодарил бывший клуб. На Кубани форвард провел три года.

«Хочу поблагодарить ФК «Краснодар» за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!» – написал игрок.

Смолов провел за «Краснодар» 75 матчей в РПЛ, забил 53 гола.

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