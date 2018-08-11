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    Смолов: «Благодарю «Краснодар» за три незабываемых года»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, пришедший в команду из «Краснодара», поблагодарил бывший клуб. На Кубани форвард провел три года.

    «Хочу поблагодарить ФК «Краснодар» за три незабываемых года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!» – написал игрок.

    Смолов провел за «Краснодар» 75 матчей в РПЛ, забил 53 гола.

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

    Источник: Instagram

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    11.08.2018 09:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 16:32

      В Краснодаре Смолов показывал яркую игру. Конечно Локомотив пригласил его не для роли статиста.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 13:55

      Который раз продался Федя, я уж и не припомню. Последний раз вроде хорватам.

      1
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 августа 2018, 13:50

      Ушел красиво, за клуб играл достойно!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 августа 2018, 12:35

      Может в ЛОКО -- научат пенальти пробивать -- этот хвост всегда за тобой тянуться будет !!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 августа 2018, 11:45

      Федя думает, что игра за Локо закроет все его косяки за Краснодар и сборную ? Мне кажется, что это очень спорно.

      4
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      Рейтинг: +111

      Prodriver 11 августа 2018, 11:14

      Три дня думал? Или кто то подсказал? Я так подозреваю не очень хорошо он ушел из клуба.Ну туда ему и дорога. Игнатьеву шанс дал.Надеюсь парень не подведет.Вперед Быки!!!

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Prodriver 12 августа 2018, 09:44

      конечно подсказали, на это у них ума нет...

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 августа 2018, 11:10

      Может смена клуба поможет Феде выйти на прежний уровень. Честно говоря Федя мне больше нравился в роли либеро в Анжи, я бы попробовал вернуть его на эту позицию, удар у него хороший,может забивать из за штрафной.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 августа 2018, 10:46

      Боюсь что Смолов уже не выйдет на тот уровень ,который Краснодар создал для него...У Локо абсолютно другой стиль игры, и Федор вряд ли подстроится под него....У Локо надо пахать и пахать, а в Краснодаре практически вся команда играла на него и он реализовывал ...Игра Локо чем то схожа с игрой сб.России на ЧМ и поэтому дала результат в прошлом сезоне...Но Смолов так и не попал в эту игру....Вдобавок , его пижонство думаю не очень понравится Палычу, который требует от игроков играть на все 100%...Играть будет Фарфан, а Федя ,если конечно не кардинально не изменит свой имидж,будет сидеть на лавке...А Локо ,я бы посоветовал, перепродать Смолова в Европу и на этом хоть немного подзаработать...Просто через год он будет просто обесценен...А что касается Краснодара, то я уверен, что продажа Смолова только на пользу команды...Там много перспективной молодежи, которую и надо обкатать..Ведь в Краснодаре пока лучшая академия футбола в стране и цель Галицкого именно в том, чтобы в команде играли доморощенные игроки...

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 11 августа 2018, 10:28

      Молодец Фёдор!!!
      Вроде ничего не значившие слова...Но благодарность бывшему клубу высказал!!!

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 11 августа 2018, 10:27

      Легенда клуба и настоящий капитан!!...

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