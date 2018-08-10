Хеведес: «Семин – открытый и дружелюбный тренер»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес дал характеристику главному тренеру команды Юрию Семину. Немец назвал россиянина дружелюбным специалистом.

«Я разговаривал с ним. Пока не могу рассказать о нем много, но первое впечатление отличное – он очень дружелюбный и открытый тренер.

Проблем с взаимопониманием тоже нет – на занятиях меня сопровождает переводчик, который переводит все, что коуч говорит по-русски», – сказал защитник.

Хеведес – чемпион мира 2014 года.