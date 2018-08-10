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    Хеведес: «Семин – открытый и дружелюбный тренер»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес дал характеристику главному тренеру команды Юрию Семину. Немец назвал россиянина дружелюбным специалистом.

    «Я разговаривал с ним. Пока не могу рассказать о нем много, но первое впечатление отличное – он очень дружелюбный и открытый тренер.

    Проблем с взаимопониманием тоже нет – на занятиях меня сопровождает переводчик, который переводит все, что коуч говорит по-русски», – сказал защитник.

    Хеведес – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Sport24

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    10.08.2018 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 11 августа 2018, 10:16

      Палыч! Ты им дружелюбие откорректируй, а то совсем играть перестанут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 августа 2018, 09:03

      Юрий Палыч, великий тренер, это факт! То что он спокойный, не факт!

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 августа 2018, 01:30

      Дружелюбный пока варежки тебя не попросил снять)))

      2
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