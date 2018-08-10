Аршавин: «В свое время у меня было предложение от «Барселоны»

Старая история. Барселона тогда предлагала 15 миллионов долларов, Зенит хотел больше.
В итоге Арсена предложил 16,5 миллионов евро и на этом сошлись.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью prosports.kz рассказал, что на одном из этапов своей карьеры он мог перейти в «Барселону». Каталонцы выходили с предложением.
«Я хотел перейти в «Барселону», и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешел в «Барселону», – считает россиянин.
Аршавин с 2009 по 2013 годы выступал за «Арсенал».