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    Аршавин: «В свое время у меня было предложение от «Барселоны»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью prosports.kz рассказал, что на одном из этапов своей карьеры он мог перейти в «Барселону». Каталонцы выходили с предложением.

    «Я хотел перейти в «Барселону», и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешел в «Барселону», – считает россиянин.

    Аршавин с 2009 по 2013 годы выступал за «Арсенал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 22:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 11 августа 2018, 00:42

      Старая история. Барселона тогда предлагала 15 миллионов долларов, Зенит хотел больше.
      В итоге Арсена предложил 16,5 миллионов евро и на этом сошлись.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 августа 2018, 23:47

      Ну юморист!Мячи носить или за водой бегать???

      -1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > mutabor0992 11 августа 2018, 00:18

      пфф сам то понял что сказал клоун, вроде и возраст есть, а ума у тебя нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 августа 2018, 22:30

      Андрей, на пике своей формы, свободно мог заиграть в любом топ-клубе.

      1
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