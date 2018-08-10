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  • Жамалетдинов: «Трансфер Еременко в «Спартак» – это не очень красиво. Романа ждали в ЦСКА»

Жамалетдинов: «Трансфер Еременко в «Спартак» – это не очень красиво. Романа ждали в ЦСКА»

10 августа 2018, 19:51
46

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал трансфер бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко в «Спартак». Финн сейчас отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

«Поможет ли Ерeменко «Спартаку»? Лично мне вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Ерeменко ждали обратно в ЦСКА.

Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в «Спартаке». И раз он там действительно оказался, то это не очень красиво», – считает игрок.

Контракт финна с красно-белыми действует до конца текущего года.

Еременко в «Спартаке» – это нормально

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Еременко Роман Жамалетдинов Тимур
Комментарии (46)
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за ЦСКА с 1980г
1533920175
Жемалетдинов,играй как Ерёменко,и поступай как хочешь..
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Shotlandets86
1533920458
Поступил как Иуда, будет загноблен на первом дерби.
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Leon_ARS
1533920828
Ох, сколько патетики! А как Гинер поступил в декабре 2016 года с Ерёменко, не в курсе?
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oyabun
1533922223
Не надо нам рассказывать сказки Венского леса. ЦСКА сам отказался продлевать контракт с Еременко в мае 2017 г. Роман пришел в Спартак свободным агентом. Так что все эти детские обиды здесь неуместны.
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Cobold
1533922822
Вместо того чтобы вернуться и попытаться игрой загладить вину, что своим наркоманским поступком запятнал честь клуба, этот чёрт переметнулся в стан злейшего соперника. Так поступают предатели. И пёс с ним. Спартак любит подбирать всякое дерьмо.
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headdevil
1533924567
Сами же отказались от него
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Max Bobr
1533926779
Странные люди, сами отказались, но оказывается, что в глубине души очень ждали
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nik55
1533927438
армейские пионеры-----бегом на горшок и спать
Ответить
Опорник84
1533927701
.А кто такая Жумалетдинов????
Ответить
rammax fcsm
1533931918
а кто эта чурка, которая что-то коментит???
Ответить
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