Жамалетдинов: «Трансфер Еременко в «Спартак» – это не очень красиво. Романа ждали в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал трансфер бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко в «Спартак». Финн сейчас отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

«Поможет ли Ерeменко «Спартаку»? Лично мне вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Ерeменко ждали обратно в ЦСКА.

Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в «Спартаке». И раз он там действительно оказался, то это не очень красиво», – считает игрок.

Контракт финна с красно-белыми действует до конца текущего года.

Еременко в «Спартаке» – это нормально