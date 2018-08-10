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    Жамалетдинов: «Трансфер Еременко в «Спартак» – это не очень красиво. Романа ждали в ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал трансфер бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко в «Спартак». Финн сейчас отбывает дисквалификацию за употребление кокаина.

    «Поможет ли Ерeменко «Спартаку»? Лично мне вообще параллельно. Скажу только, что все эти два года дисквалификации Ерeменко ждали обратно в ЦСКА.

    Наверняка болельщикам и тем людям, которые хорошо знали Романа, будет обидно увидеть его в «Спартаке». И раз он там действительно оказался, то это не очень красиво», – считает игрок.

    Контракт финна с красно-белыми действует до конца текущего года.

    Еременко в «Спартаке» – это нормально

    Источник: «Советский спорт»

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    10.08.2018 19:51
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 13:50

      Время все поставит на свои места. Контракт уже подписан и надо двигаться дальше.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 августа 2018, 10:32

      Я, конечно, не в восторге от перехода Еременко в " Спартак", но этот-то сопляк, какое моральное право имеет об этом говорить?!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:14

      если Тимур не знает всех деталей то ему лучше на эту тему не рассуждать.

      3
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      Рейтинг: +365

      BykAs 11 августа 2018, 08:22

      Ерёма должен был вернуться в ЦСКА, на условиях клуба, тише воды-ниже травы!

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 11 августа 2018, 03:49

      А почему контракт не ppfrk.xfkb раньше

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2018, 02:48

      Нее,, если другой клуб перешел бы! Такой ху**** не было бы!

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 10 августа 2018, 23:11

      а кто эта чурка, которая что-то коментит???

      -3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > rammax fcsm 11 августа 2018, 00:45

      Такие как ты недоумки провоцируют русофобские настроения....после такого комента ты сам выглядишь как неотесанное бревно...

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 августа 2018, 23:11

      Глоры жеребят сами позорятся, только подтверждая свою беспомощность, так же, как мусора с Ташаевым бомбят. Продолжайте, это весело, ей богу.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Тraumtanzеr 10 августа 2018, 23:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никто не бомбит, просто голый факт - у свиней поганых подобралась команда Иуд, а свиньи только радуются и оправдывают Иудушек, отсюда логичный вывод, что свиньям не западло хавать дерьмишко вагонами, принципов и мозгов же нет. Так что удачи в поедании гомна, крючкохвостые.)))

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Shotlandets86 21 августа 2018, 20:05

      Мать твоя иуда. В лицо мне это сказать сможешь?Жду на дерби.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 августа 2018, 23:10

      Если ждали, то почему тогда контракт разорвали, пока Еременко отбывал дисквалификацию?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 11 августа 2018, 01:01

      Чтобы не платит за этот отпуск за свой счёт.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 10 августа 2018, 23:04

      я так думаю, мы всей картины не знаем. И потому судить бесполезно. В ЦСКА считают, что его ждали. А, может, он сам на что-то обижен, и что ждали не ощущал. И так далее. Примеряйте на собственную жизнь. В этих делах мало линейного, там замес всякого разного.

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