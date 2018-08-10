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    Смолов – самая дорогая продажа «Краснодара»

    Накануне было официально объявлено о переходе форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Локомотив».

    Эта продажа стала рекордной для «Краснодара». Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Юре Мовсисяну, за которого «Спартак» заплатил 7,5 миллиона евро. За ним в данном рейтинге идет Одил Ахмедов (7 миллионов, «Шанхай СИПГ»).

    По данным СМИ сумма трансфера Смолова составила 9 миллионов евро. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан на четыре года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 11:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 11:26

      Если обе стороны согласны, то так тому и быть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:17

      Краснодар этим трансфером двух зайцев убил. и денег хорошую сумму выручил и от игрока который начал сдуваться избавился.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 16:52

      Краснодару надо было его продавать, за последние пол года он в овощ превратился! Локо еще тысячу раз пожалеет об этом трансфере!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 августа 2018, 15:12

      Сейчас академия начнет давать свои плоды и по сумме продаж еще и Зенит обгонят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > gosproektikabinet 13 августа 2018, 08:01

      Где я сказал, что они будут в столицу продавать или в любой другой российский клуб?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 августа 2018, 14:36

      Не станет видать ни один россиянин топовым футболером в Европе ближайшие 20-30 лет
      ни кукорин, ни смолов, ни джуба, на гелоуин, ни черышев......тссс

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2018, 12:54

      Краснодар правильно поступил, продал Смолова, который играть совсем
      перестал, может быть заработает кондуктором в Локомотиве.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 августа 2018, 12:46

      9 не большая сумма , но осадок какой то есть !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 10 августа 2018, 12:44

      Ждёт его судьба Сычева!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 августа 2018, 12:25

      Неплохо!

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 10 августа 2018, 11:55

      Лошары. За копейки задвинули. Гинер бы его за 40 впарил

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