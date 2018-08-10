Смолов – самая дорогая продажа «Краснодара»

Накануне было официально объявлено о переходе форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Локомотив».

Эта продажа стала рекордной для «Краснодара». Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Юре Мовсисяну, за которого «Спартак» заплатил 7,5 миллиона евро. За ним в данном рейтинге идет Одил Ахмедов (7 миллионов, «Шанхай СИПГ»).

По данным СМИ сумма трансфера Смолова составила 9 миллионов евро. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан на четыре года.