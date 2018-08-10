Бердыев: «Азмуна готовим к матчу с «Зенитом». Посмотрим, как сложится ситуация»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал подготовке своей команды к матчу третьего тура российской Премьер-лиги против «Зенита», которая пройдет в понедельник, 13 августа на «Казань Арене».

В этой встрече на поле может появиться Сердар Азмун, участвовавший в ЧМ-2018.

– Подберезкин в этом матче не сыграет, Азмуна готовим. Посмотрим, как сложится ситуация. По договоренности между клубами, не сыграют Полоз и Цаллагов.

– Вместо Цаллагова сможет сыграть Устинов?

– Всякое может быть, готовим разные варианты.

– Кудряшов и Гранат могут выйти?

– Варианты разные пробуем. Но функциональное состояние каждого оставляет желать лучшего. Но, думаю, у нас выбора не будет, и кто-то из них сыграет.