Бердыев: «Азмуна готовим к матчу с «Зенитом». Посмотрим, как сложится ситуация»

Зенит, думаю обдерёт Рубин и будет на первом месте в чемпионате.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал подготовке своей команды к матчу третьего тура российской Премьер-лиги против «Зенита», которая пройдет в понедельник, 13 августа на «Казань Арене».
В этой встрече на поле может появиться Сердар Азмун, участвовавший в ЧМ-2018.
– Подберезкин в этом матче не сыграет, Азмуна готовим. Посмотрим, как сложится ситуация. По договоренности между клубами, не сыграют Полоз и Цаллагов.
– Вместо Цаллагова сможет сыграть Устинов?
– Всякое может быть, готовим разные варианты.
– Кудряшов и Гранат могут выйти?
– Варианты разные пробуем. Но функциональное состояние каждого оставляет желать лучшего. Но, думаю, у нас выбора не будет, и кто-то из них сыграет.