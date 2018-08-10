Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Азмуна готовим к матчу с «Зенитом». Посмотрим, как сложится ситуация»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал подготовке своей команды к матчу третьего тура российской Премьер-лиги против «Зенита», которая пройдет в понедельник, 13 августа на «Казань Арене».

    В этой встрече на поле может появиться Сердар Азмун, участвовавший в ЧМ-2018.

    – Подберезкин в этом матче не сыграет, Азмуна готовим. Посмотрим, как сложится ситуация. По договоренности между клубами, не сыграют Полоз и Цаллагов.

    – Вместо Цаллагова сможет сыграть Устинов?

    – Всякое может быть, готовим разные варианты.

    – Кудряшов и Гранат могут выйти?

    – Варианты разные пробуем. Но функциональное состояние каждого оставляет желать лучшего. Но, думаю, у нас выбора не будет, и кто-то из них сыграет.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2018 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2018, 16:27

      Зенит, думаю обдерёт Рубин и будет на первом месте в чемпионате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 августа 2018, 19:28

      ...думаю,нам под силу одолеть Зенит. РУБИН ВПЕРЁД !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 августа 2018, 15:24

      Хорошей игры! Победы Рубину!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 10 августа 2018, 11:46

      Ждём-ждём)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11