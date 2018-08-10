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    На почетной плите Куртуа возле стадиона «Атлетико» написали «сын шлюхи» 

    В Мадриде на почетной плите с фамилией голкипера Тибо Куртуа неизвестные написали буквы MHDP [madridista hijo de puta, мадридист, сын шлюхи – пер.].

    Плита находится возле домашнего стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано», ее установили в 2017 году. Куртуа выступал за этот клуб с 2011 по 2014 год.

    На этой неделе Куртуа стал игроком «Реала».

    «Реал» провел презентацию Куртуа

    Источник: Twitter

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    10.08.2018 00:43
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 11 августа 2018, 10:26

      Издержки этого перехода ,первое время будут еще появляться в таком неприличном виде.

      2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 августа 2018, 17:55

      Что правда,то правда!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 августа 2018, 14:12

      Только очень глупый отец мог объяснить возвращение в Мадрид желанием сделать лучше своим детям :) Ошибся клубами....

      -3
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 10 августа 2018, 14:11

      Обмороков везде хватает.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:39

      теперь для Куртуа откроются неприятные стороны его перехода. наслушается и наглядится от всяких неадекватов сполна.

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 10 августа 2018, 09:33

      Не оправдываю хулиганов, но футбольный мир и впрямь скурвился, в порядке вещей стало бегать из Барсы в Реал, из Милана в Интер, из Арсенала в Челси... когда деньги стоят выше этики, традиций и спортивных понятий, если так можно выразиться...
      Помнится, Кежман сказал, что никогда не сыграет за Црвену Звезду, потому что в Сербии за такое могут убить.

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Danish Dynamite 10 августа 2018, 10:07

      И как Куртуа попрал традиции(чьи?) или спортивные понятия(учитывая переход в более успешный Реал, то как раз наоборот - чистый спорт)? Насчет этики 1) Он Атлетико не принадлежал, аренда была, как командировка. 2) Обещаний и мамойклянусь не было. 3) Не венский хор мальчиков, этика не должна стоять выше здоровых амбиций, иначе футбол далеко не уедет.

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > ItalianFootball 10 августа 2018, 11:01

      Аренда или нет, он там провёл четыре года. Многие на трансфере на такой срок в клубе не задерживаются. В «Атлетико» его очень любили фанаты, даже установили ему вот такую памятную доску. Переход в «Реал» — это плевок в спину всем тем, кто стеной стоял за твоими воротами четыре года подряд.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Freyk 11 августа 2018, 09:57

      Это их плевок так оскорблять такими словами когда он 4 года тащил не по детски. Будь то адекватные ребята - убрали бы плиту и дело с концом. Он человек, личность, у него есть свои интересы и амбиции, и повторюсь - он ничего не обещал. В данном случае болельщики не правы.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 06:31

      Вот чем мы отличаемся от них,мы пишем обидные слова только на заборах и в подъездах...

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      Рейтинг: +139

      Антон Л 10 августа 2018, 05:11

      Всегда забавляли люди, подобные автору надписи. Куртуа - даже не испанец, не воспитанник Атлетико, за клуб играл на правах аренды... Куртуа что в верности Атлетико поклялся, татуху с гербом Атлетико на всю спину выбил?

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 августа 2018, 04:20

      Вот вам и культурная Европа...
      Дебилы!

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Diter Bolen 10 августа 2018, 09:45

      Ты лучше на свой, подзаборный, уровень жизни смотри , а не на чужие засматривайся !

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Томь вперёд 10 августа 2018, 14:16

      Согласен. Я когда был в Томске, видел, что все заборы исписаны цитатами из Пушкина, Лермонтова и Шекспира. А закурить ночью просят исключительно на французском языке :)))))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ROSTOV SUPER 10 августа 2018, 14:17

      Не гавкай, колхозник

      -2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > la verdad 10 августа 2018, 14:49

      Закрой вафельницу , урод задрючинский !

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > la verdad 10 августа 2018, 15:06

      Где там ты был ? Ты в своей ла попердовке воздух портишь аж в нете твой ла пердежь слышно , а туда же лезешь к приличным людям , хмырь подзаборный !

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Catastrofa 10 августа 2018, 15:43

      Я много где был. Даже членом во рту твоей мамы:))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ROSTOV SUPER 10 августа 2018, 15:45

      А помойку типаростова ещё поискать нужно :))))

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > la verdad 10 августа 2018, 15:51

      А-ха-ха , каким членом, кастрат ты ла попердовый ! Тебя же еще в детстве за злоупотребление ананизмом в ла попердовке кастрировали , недоносок !

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Catastrofa 10 августа 2018, 17:26

      Для начала дебил :))) почитай (если умеешь) что такое "кастрация". Термин "злоупотребление Ананизмом" существует только в твоей семье необразованных алкоголиков :))) , потомственный недоумок :)))

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > la verdad 10 августа 2018, 19:09

      В точку я попал , ай молодца , для тебя ананизм и кастрация - родные термины , как только твой папка хряк - кастрат успел мамке - хрюшке засадить , чтобы такой дебил - недоносок выплюнулся !

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Catastrofa 11 августа 2018, 00:52

      Тебе, деревенский дурачок, никакие термины на даются. Ты даже ругательства пишешь с ошибками. Твои нищеброды родители ничего лучшего не смогли в жизни сделать, как только родить тебя в жопе мира (в городе, где самый большой процент новорождённых с такими отклонениями, как у тебя), да ещё и дали имя, за которое тебя всю жизнь звали и будут звать "Стас - и да раз :)))))))

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > la verdad 11 августа 2018, 07:38

      Тебе ла попердовскому грязному хряку - переростку вообще ни какого имени не дали , оно и понятно , как назвать убогого , так и будешь все жизнь ла попердом ходить попердывать , но ты не стесняйся своего имени , зато оригинально - ла поперд !

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 августа 2018, 03:19

      Это написал сын шлюхи наверное... Быдлан с отсутствием мозга догадался такое сделать...

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