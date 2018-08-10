На почетной плите Куртуа возле стадиона «Атлетико» написали «сын шлюхи» 

Издержки этого перехода ,первое время будут еще появляться в таком неприличном виде.
В Мадриде на почетной плите с фамилией голкипера Тибо Куртуа неизвестные написали буквы MHDP [madridista hijo de puta, мадридист, сын шлюхи – пер.].
Плита находится возле домашнего стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано», ее установили в 2017 году. Куртуа выступал за этот клуб с 2011 по 2014 год.
На этой неделе Куртуа стал игроком «Реала».
«Реал» провел презентацию Куртуа
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— Euan McTear (@emctear) 9 августа 2018 г.