На почетной плите Куртуа возле стадиона «Атлетико» написали «сын шлюхи» 

В Мадриде на почетной плите с фамилией голкипера Тибо Куртуа неизвестные написали буквы MHDP [madridista hijo de puta, мадридист, сын шлюхи – пер.].

Плита находится возле домашнего стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано», ее установили в 2017 году. Куртуа выступал за этот клуб с 2011 по 2014 год.

На этой неделе Куртуа стал игроком «Реала».

«Реал» провел презентацию Куртуа