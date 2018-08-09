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    VAR будет впервые использован в Испании в матче за Суперкубок «Барселона» – «Севилья»

    В сезоне-2018/19 в Испании будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

    Впервые это произойдет на матче за Суперкубок страны между «Барселоной» и «Севильей», который состоится в марокканском Танжере в воскресенье, 12 августа.

    Ранее стало известно, что, с большой долей вероятности, VAR в новом сезоне будет применена на играх Примеры.

    Источник: Twitter

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    09.08.2018 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 18:49

      С большой долей вероятности, VAR в новом сезоне будет применена на играх Примеры.
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      До начала чемпионата осталась неделя, а решения окончательно ещё не приняли? Это как?

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