VAR будет впервые использован в Испании в матче за Суперкубок «Барселона» – «Севилья»

В сезоне-2018/19 в Испании будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Впервые это произойдет на матче за Суперкубок страны между «Барселоной» и «Севильей», который состоится в марокканском Танжере в воскресенье, 12 августа.

Ранее стало известно, что, с большой долей вероятности, VAR в новом сезоне будет применена на играх Примеры.