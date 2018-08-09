Промес: «Все решится на следующей неделе. Мы продолжаем борьбу»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес остался недоволен игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом на выезде. Встреча завершилась со счетом 2:3.

«Недоволен сегодняшней игрой, но все решится на следующей неделе. Мы продолжаем борьбу», – написал Промес в инстаграме.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК состоится 14 августа в 20:30 по московскому времени.