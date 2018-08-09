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    Промес: «Все решится на следующей неделе. Мы продолжаем борьбу»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес остался недоволен игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом на выезде. Встреча завершилась со счетом 2:3.

    «Недоволен сегодняшней игрой, но все решится на следующей неделе. Мы продолжаем борьбу», – написал Промес в инстаграме.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК состоится 14 августа в 20:30 по московскому времени.

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    Источник: Instagram

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    09.08.2018 06:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:10

      от слов к делу, с тебя гол в ответной игре за вчерашний косяк и еще несколько за наши неувядающие надежды)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 9 августа 2018, 10:20

      Только ли легионеры виноваты, в этом весь "Спартак"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 9 августа 2018, 10:14

      Не должны облажаться в Москве

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:08

      С тебя гол в Москве Квинси ,но не с пенальти.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 9 августа 2018, 08:12

      Некоторые легионеры вышли на игру с настроем на обычную тренировку. Для них "Спартак"- просто название проходной в карьере команды. Они не готовы ради "Спартака" "умирать" на поле. Они и бегают как сытые коты! Платить им надо меньше, а требовать больше. А некоторым, игравшим за "Шахтёр", напомнить об экскурсии в шахту, которую им устроил тренер!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 9 августа 2018, 07:48

      ...он забьёт...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 9 августа 2018, 07:45

      Видно что Квинси старается. но что то не идет у него игра...

      4
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      ...
      Рейтинг: +33450

      oyabun > Кинстифа 9 августа 2018, 08:46

      Похоже надо было его продавать пока ценник еще был более-менее. А сейчас у него явно разладилась игра, то со штрафного мимо (с Локо), то с пенальти (с ПАОК). И казалось бы, стоит на лавку посадить на время, и вместо него того же Ханни наигрывать, но у Карреры своё видение. Которое всё чаще вызывает у нас, болельщиков, недоумение.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33450

      oyabun 9 августа 2018, 07:44

      Вроде достаточно мастеровитые игроки собрались сейчас в Спартаке. По крайней мере на фоне бедного состава ПАОКа. Так откуда в их действиях на поле было столько трусости и неуверенности? Бегали на дрожащих ногах буквально, пасов назад вратарю было больше чем обостряющих вперед. Пока ментально наши футболисты не будут готовы побеждать любой клуб, толку не будет ни в гостях ни дома.

      7
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > oyabun 9 августа 2018, 07:47

      так Массимо и настропалил...
      Неуверенность тренера и передалась. иначе хз как объяснить то, что мы видели....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 07:13

      В интернете на своих страницах так все, блин, чемпионы мира. Всех обыгрывают, рвут и т.д. У Комбарова главная задача это вернуться в состав сборной страны. С такой игрой в состав сборной "Спартака" на лавке...

      8
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 августа 2018, 06:58

      Надо было пеналь забивать!

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