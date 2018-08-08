Глушаков не сыграл против ПАОКа из-за проблем с шеей

каламбур конечно не к месте но все таки раз проблема с шеей то хочется спросить Черчесов на тренировку не заходил?))
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропустил матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) из-за проблем с шеей. Об этом заявил главный тренера Массимо Каррера.
– Почему на поле не вышел Денис Глушаков?
– Потому что на тренировке он пожаловался на боль в шее. Предпочел не рисковать им.
Ответный матч состоится в Москве 14 августа.
«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря