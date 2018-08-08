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    Глушаков не сыграл против ПАОКа из-за проблем с шеей

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропустил матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:3) из-за проблем с шеей. Об этом заявил главный тренера Массимо Каррера.

    – Почему на поле не вышел Денис Глушаков?

    – Потому что на тренировке он пожаловался на боль в шее. Предпочел не рисковать им.

    Ответный матч состоится в Москве 14 августа.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2018 23:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:41

      каламбур конечно не к месте но все таки раз проблема с шеей то хочется спросить Черчесов на тренировку не заходил?))

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 09:27

      Тренеру видней. Будем надеяться что к следующей игре Глушаков будет готов на 100%.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 08:20

      В ответной встрече на вопрос почему не играл тот или иной игрок уже будут другие отмазки...

      2
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