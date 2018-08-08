Каррера: «Хочу подтвердить свои слова – «Спартак» не фаворит в противостоянии с ПАОКом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от ПАОКа (2:3) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов заявил, что московский клуб не фаворит данного противостояния.

«Просчитать заранее я ничего не могу. Второй матч все покажет, хочу подтвердить свои вчерашние слова – «Спартак» не фаворит этого противостояния», – сказал Каррера.

Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

«Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря