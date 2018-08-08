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    Каррера: «Хочу подтвердить свои слова – «Спартак» не фаворит в противостоянии с ПАОКом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от ПАОКа (2:3) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов заявил, что московский клуб не фаворит данного противостояния.

    «Просчитать заранее я ничего не могу. Второй матч все покажет, хочу подтвердить свои вчерашние слова – «Спартак» не фаворит этого противостояния», – сказал Каррера.

    Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

    «Спартак» косячит в обороне и унижает своего 20-летнего вратаря

    Источник: Sport24

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    08.08.2018 22:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2018, 11:19

      Если честно к Карере все больше вопросов. Обороны как не было так и нет. Пропустить три это много. Почему не выпускает Хани, и Зе вторым нападающим а не вместо Адриано не понятно, ведь нужно было спасать матч.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:32

      пусть и не фаворит но этот брак и ошибки которые уничтожили все ранее созданное нужно срочно исправить. и с составом Массимо нужно прекратить какие-то идиотские эксперименты по которым все больше вопросов и все меньше ответов.

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 09:07

      Сдаваться раньше времени никогда нельзя. ПАОК ни чем не сильней Спартака и Каррера это пожалуй сам понимает. Возможно его высказывание не так подали. Но страшного ничего не произошло ,в ответной игре надо выигрывать и это вполне реально.

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 9 августа 2018, 07:30

      При всём уважении, ты сам себя испугал. и играла команда не пойми как от обороны...
      Если так настраивать команду, то можно и с Анжи и с Оренбургом играть от обороны!!!!

      5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 августа 2018, 01:27

      А в противостоянии с кем тогда Спартак фаворит? С Камазом?

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Тазит 9 августа 2018, 01:28

      За оди только эти слова его нужно было отправить в наш отставку...

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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа > Тазит 9 августа 2018, 07:31

      на счет отставки ты перегнул конечно, но первый комент прям в тему

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      Рейтинг: +709

      VAD07 9 августа 2018, 00:56

      Как такое можно сказать? Стоит лишь сравнить зарплаты ПАОКа и Спартака, а про стоимость футболишек на трансфермаркете чообще молчу. Это как сравнивать Ливерпуль и Халл сити.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 августа 2018, 23:53

      Понеслось вселенское нытьё.

      Забавляет из раза в раз слышать и читать одно и то же от хрюшек. Пару матчей выиграли: "Каррера (Карпин, Аленичев, Романцев) - герой"; пару продули: "да кто он такой, чемодан-вокзал и вся хурма".

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 августа 2018, 23:36

      Как надоели эти тренеришки , Слуцкий из всех самый адекватный был , Спартак явный фаворит зачем говорить обратное, значит ты тренер плохой если не можешь подготовить команду где игроки высше уровнем чем у соперника

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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 8 августа 2018, 23:33

      Читаю и глазам не верю. Как можно с таким пораженческим настроем готовить команду к матчам в ЛЧ? Уж если с греческими командами не фавориты... И ещё раз эту же блевотину повторил. Что было бы с командиром, который перед боем гундосит: "Они асы, а мы п........ы!"? Федун, как офицер, может ответите на этот вопрос. Просто шок. Может он уже сидит на чемоданах? И карьера Карреры в "Спартаке" завершена?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 августа 2018, 23:22

      К ответной игре надо делать выводы по составу и игре. А не разглагольствовать кто фаворит, а кто просто прохожий. С таким посылом и настроем будем там где и " Базель"...

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