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    Азмун в ближайшее время вернется к тренировкам с общей группой «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Сердар Азмун близок к полному возвращению в тренировочный процесс, сообщает «Р-Спорт».

    По информации источника, футболист сборной Ирана практически оправился от ушиба ноги, полученного в игре 2-го тура РФПЛ с «Динамо». В связи с травмой Азмун покинул поле на носилках.

    В двух матчах текущего розыгрыша чемпионата России игрок забил два мяча.

    В рамках следующего тура «Рубин» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 13 августа в Казани.

    Источник: Р-Спорт

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    08.08.2018 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +404

      tilham 8 августа 2018, 16:05

      ДАВАЙ ХИЛЫЙ,ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, ХВАТИТ УЖЕ В ЛАЗАРЕТАХ ЛЕЖАТЬ, ТЯНИ КЛУБ К ЛИДИРУЮЩИМ ПОЗИЦИЯМ.

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