Азмун в ближайшее время вернется к тренировкам с общей группой «Рубина»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун близок к полному возвращению в тренировочный процесс, сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, футболист сборной Ирана практически оправился от ушиба ноги, полученного в игре 2-го тура РФПЛ с «Динамо». В связи с травмой Азмун покинул поле на носилках.

В двух матчах текущего розыгрыша чемпионата России игрок забил два мяча.

В рамках следующего тура «Рубин» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 13 августа в Казани.