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  • Пономарев: «Еременко – отработанный материал. Он свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни»

Пономарев: «Еременко – отработанный материал. Он свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни»

7 августа 2018, 16:55
10

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о возможном переходе в «Спартак» бывшего полузащитника армейского клуба Романа Еременко.

Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировала 31-летнего футболиста на два года за употребление кокаина. Срок отстранения финна истекает 6 октября. Начиная с 7 августа, он имеет право тренироваться с профессиональным клубом.

Ранее СМИ сообщили, что Еременко подпишет контракт со «Спартаком» до зимы.

«Ну перешел в «Спартак» и перешел. Ему уже 31 год, отработанный материал! Это напрасная сделка для красно-белых. Зря они его подписали. Он же не робот, в который можно поставить новую батарейку, и он будет пахать как новый. Два года пропуска, да в таком возрасте – огромный срок. Рома свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни. Будет сидеть в «Спартаке» на лавке.

Пригодился бы он в ЦСКА? Ни в коем случае! Если бы Гинер спросил меня совет, я бы сказал, что клубу он не нужен. Ну было бы ему 23-24 года, можно было бы простить этот проступок. А когда за 30, то все.

Еременко – предатель ЦСКА? Да вы что, нет! Вот в мое время это было бы предательством, когда служба была срочная. Меня звали в ЦСКА, но я не имел право переходить. У нас в команде работает Онопко, который был в «Спартаке», и все хорошо. А сейчас переход из клуба в клуб в порядке вещей», – сказал Пономарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Еременко Роман Пономарев Владимир
Комментарии (10)
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FaTeK1945ru
1533650528
...а мне кажется Рома ещё покажет!!!
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САДЫЧОК
1533651276
мнение ветерана интересно !....скорее всего так и будет ! тем более без допинга !
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тщмек 19
1533651448
ага, помнится, вещун говорил, что Фарфан после дубля Зениту уже не выстрелит...Узнаю болелу ЦСКА.
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amazonaws
1533652516
Подписание „Спартаком“ Ерёменко это ПЕРЕБОР! Хотя, деньги есть и пусть тратят, а мы посмотрим, а стоит ли наркотическая овчинка выделки. Маленький плюс от перехода есть. Дают игроку шанс заиграть и выйти на новый уровень. Только время покажет, как он будет играть. Ерёменко в УЕФА сдали рубиновские, которые раньше заправляли в Рубине, а ранее их отставили от дел. Пришло новое руководство и клуб стал частным. Они знали о пристрастии Ерёменко к наркоте и ездили в УЕФА на поклон с подарками. Результат на лицо! Ерёменко образцово-показательно наказали и на два года отстранили. В Европе массовое употребление футболистами НАРКОТЫ, но УЕФА закрыло на это глаза и замалчивает массовое употребление наркотиков. А россиянина наказали потому что он выступал в России. Это произвол чиновников УЕФА!!!
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Shak71
1533652744
Пусть трындят дальше! Для Ромы это только стимул доказать обратное, чего ему я и желаю! Уверен такого ЦП не отказался видеть у себя ни один клуб из РПЛ
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neofizer
1533658456
прав он
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OfaZavr
1533659514
как бы не было досадно но это правда, очень сомневаюсь в нужности этого трансфера, конечно хотелось бы ошибиться но даже больше хотелось чтобы этот переход не состоялся.
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за ЦСКА с 1980г
1533660801
Я не знаю что такое наркотики,т.к.не употребляю.Но мне хочется вступиться за Рому. Когда он играл за наш клуб и забивал,мы все радовались! Он приносил пользу нашему клубу!! А теперь,когда парень на косячил,мы гоним на него.. Почему? Кто не косячит? Я недавно на косячил по налогам. Ну и что? заплатил штраф и свободен.. Роман свой штраф оплатил дисквалификацией. И пусть играет..для нас. Не захотел его ЦСКА,пусть играет за Спартак. и..точка.
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zigbert
1533663712
Заранее говорить что Еременко отработанный материал - преждевременно. Никто не знает как он будет выглядеть и каковы его кондиции. Нисколько не оправдывая его за содеянное ,хочется верить что он понял свою ошибку и начнет новую жизнь в новом клубе.
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nemolod
1533670469
Весенняя часть первенства все прояснит!
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