Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пономарев: «Еременко – отработанный материал. Он свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о возможном переходе в «Спартак» бывшего полузащитника армейского клуба Романа Еременко.

    Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировала 31-летнего футболиста на два года за употребление кокаина. Срок отстранения финна истекает 6 октября. Начиная с 7 августа, он имеет право тренироваться с профессиональным клубом.

    Ранее СМИ сообщили, что Еременко подпишет контракт со «Спартаком» до зимы.

    «Ну перешел в «Спартак» и перешел. Ему уже 31 год, отработанный материал! Это напрасная сделка для красно-белых. Зря они его подписали. Он же не робот, в который можно поставить новую батарейку, и он будет пахать как новый. Два года пропуска, да в таком возрасте – огромный срок. Рома свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни. Будет сидеть в «Спартаке» на лавке.

    Пригодился бы он в ЦСКА? Ни в коем случае! Если бы Гинер спросил меня совет, я бы сказал, что клубу он не нужен. Ну было бы ему 23-24 года, можно было бы простить этот проступок. А когда за 30, то все.

    Еременко – предатель ЦСКА? Да вы что, нет! Вот в мое время это было бы предательством, когда служба была срочная. Меня звали в ЦСКА, но я не имел право переходить. У нас в команде работает Онопко, который был в «Спартаке», и все хорошо. А сейчас переход из клуба в клуб в порядке вещей», – сказал Пономарев.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 августа 2018, 22:34

      Весенняя часть первенства все прояснит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 20:41

      Заранее говорить что Еременко отработанный материал - преждевременно. Никто не знает как он будет выглядеть и каковы его кондиции. Нисколько не оправдывая его за содеянное ,хочется верить что он понял свою ошибку и начнет новую жизнь в новом клубе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 августа 2018, 19:53

      Я не знаю что такое наркотики,т.к.не употребляю.Но мне хочется вступиться за Рому. Когда он играл за наш клуб и забивал,мы все радовались! Он приносил пользу нашему клубу!! А теперь,когда парень на косячил,мы гоним на него.. Почему? Кто не косячит? Я недавно на косячил по налогам. Ну и что? заплатил штраф и свободен.. Роман свой штраф оплатил дисквалификацией. И пусть играет..для нас. Не захотел его ЦСКА,пусть играет за Спартак. и..точка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:31

      как бы не было досадно но это правда, очень сомневаюсь в нужности этого трансфера, конечно хотелось бы ошибиться но даже больше хотелось чтобы этот переход не состоялся.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 7 августа 2018, 19:14

      прав он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 7 августа 2018, 17:39

      Пусть трындят дальше! Для Ромы это только стимул доказать обратное, чего ему я и желаю! Уверен такого ЦП не отказался видеть у себя ни один клуб из РПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 августа 2018, 17:35

      Подписание „Спартаком“ Ерёменко это ПЕРЕБОР!
      Хотя, деньги есть и пусть тратят, а мы посмотрим, а стоит ли наркотическая овчинка выделки.
      Маленький плюс от перехода есть.
      Дают игроку шанс заиграть и выйти на новый уровень.
      Только время покажет, как он будет играть.
      Ерёменко в УЕФА сдали рубиновские, которые раньше заправляли в Рубине, а ранее их отставили от дел.
      Пришло новое руководство и клуб стал частным.
      Они знали о пристрастии Ерёменко к наркоте и ездили в УЕФА на поклон с подарками.
      Результат на лицо!
      Ерёменко образцово-показательно наказали и на два года отстранили.
      В Европе массовое употребление футболистами НАРКОТЫ, но УЕФА закрыло на это глаза и замалчивает массовое употребление наркотиков.
      А россиянина наказали потому что он выступал в России.
      Это произвол чиновников УЕФА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 августа 2018, 17:17

      ага, помнится, вещун говорил, что Фарфан после дубля Зениту уже не выстрелит...Узнаю болелу ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 7 августа 2018, 17:14

      мнение ветерана интересно !....скорее всего так и будет ! тем более без допинга !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 августа 2018, 17:02

      ...а мне кажется Рома ещё покажет!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11