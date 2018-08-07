Пономарев: «Еременко – отработанный материал. Он свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о возможном переходе в «Спартак» бывшего полузащитника армейского клуба Романа Еременко.

Осенью 2016 года УЕФА дисквалифицировала 31-летнего футболиста на два года за употребление кокаина. Срок отстранения финна истекает 6 октября. Начиная с 7 августа, он имеет право тренироваться с профессиональным клубом.

Ранее СМИ сообщили, что Еременко подпишет контракт со «Спартаком» до зимы.

«Ну перешел в «Спартак» и перешел. Ему уже 31 год, отработанный материал! Это напрасная сделка для красно-белых. Зря они его подписали. Он же не робот, в который можно поставить новую батарейку, и он будет пахать как новый. Два года пропуска, да в таком возрасте – огромный срок. Рома свое уже отыграл и больше не выстрелит никогда в жизни. Будет сидеть в «Спартаке» на лавке.

Пригодился бы он в ЦСКА? Ни в коем случае! Если бы Гинер спросил меня совет, я бы сказал, что клубу он не нужен. Ну было бы ему 23-24 года, можно было бы простить этот проступок. А когда за 30, то все.

Еременко – предатель ЦСКА? Да вы что, нет! Вот в мое время это было бы предательством, когда служба была срочная. Меня звали в ЦСКА, но я не имел право переходить. У нас в команде работает Онопко, который был в «Спартаке», и все хорошо. А сейчас переход из клуба в клуб в порядке вещей», – сказал Пономарев.