Известный ямайский бегун на короткие дистанции Усэйн Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс».
«Усэйн Болт пройдет неопределенный период обучения в клубе с целью развития самого быстрого человека в мире в профессионального футболиста.
Соглашение между «Централ Кост Маринерс» и Болтом не гарантирует профессионального игрового контракта, но предоставляет восьмикратному золотому призеру Олимпийских игр возможность достичь своего жгучего желания профессионально играть в футбол», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Ранее Болт тренировался с такими командами, как дортмундская «Боруссия», южноафриканская «Мамелоди Сандаунс» и «Стремсгодсет».
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Источник: Бомбардир.ру