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  • Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс»

Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс»

7 августа 2018, 14:16
4

Известный ямайский бегун на короткие дистанции Усэйн Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс».

«Усэйн Болт пройдет неопределенный период обучения в клубе с целью развития самого быстрого человека в мире в профессионального футболиста.

Соглашение между «Централ Кост Маринерс» и Болтом не гарантирует профессионального игрового контракта, но предоставляет восьмикратному золотому призеру Олимпийских игр возможность достичь своего жгучего желания профессионально играть в футбол», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее Болт тренировался с такими командами, как дортмундская «Боруссия», южноафриканская «Мамелоди Сандаунс» и «Стремсгодсет».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (4)
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Chesn0k
1533641807
продолжает отрабатывать контракт с пумой)
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KOLBIS
1533650492
А почему бы и нет,закидон на него и выход один на один,а может и даже с воротами обеспечен,никакой самый лучший защитник не догонит,мячом владеть научили,да и удар поставили...
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OfaZavr
1533658624
интересно чем в итоге закончится этот эксперимент) обретет ли все нужные навыки Болт и как проявит себя на футбольном поле.
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zigbert
1533661457
Чем то похож на Лукаку. Скорость у него конечно космическая. Будем ждать сообщений из Австралии.
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