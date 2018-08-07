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    Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс»

    Известный ямайский бегун на короткие дистанции Усэйн Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс».

    «Усэйн Болт пройдет неопределенный период обучения в клубе с целью развития самого быстрого человека в мире в профессионального футболиста.

    Соглашение между «Централ Кост Маринерс» и Болтом не гарантирует профессионального игрового контракта, но предоставляет восьмикратному золотому призеру Олимпийских игр возможность достичь своего жгучего желания профессионально играть в футбол», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Ранее Болт тренировался с такими командами, как дортмундская «Боруссия», южноафриканская «Мамелоди Сандаунс» и «Стремсгодсет».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 20:04

      Чем то похож на Лукаку. Скорость у него конечно космическая. Будем ждать сообщений из Австралии.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 19:17

      интересно чем в итоге закончится этот эксперимент) обретет ли все нужные навыки Болт и как проявит себя на футбольном поле.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 17:01

      А почему бы и нет,закидон на него и выход один на один,а может и даже с воротами обеспечен,никакой самый лучший защитник не догонит,мячом владеть научили,да и удар поставили...

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 августа 2018, 14:36

      продолжает отрабатывать контракт с пумой)

      0
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