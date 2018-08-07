Известный ямайский бегун на короткие дистанции Усэйн Болт подписал соглашение с австралийским клубом «Централ Кост Маринерс».

«Усэйн Болт пройдет неопределенный период обучения в клубе с целью развития самого быстрого человека в мире в профессионального футболиста.

Соглашение между «Централ Кост Маринерс» и Болтом не гарантирует профессионального игрового контракта, но предоставляет восьмикратному золотому призеру Олимпийских игр возможность достичь своего жгучего желания профессионально играть в футбол», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее Болт тренировался с такими командами, как дортмундская «Боруссия», южноафриканская «Мамелоди Сандаунс» и «Стремсгодсет».